替丁守中站台 李鴻源：天經地義

2018年08月24日 16:36 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中上午與內政部前部長李鴻源、前台北縣長周錫瑋一同召開記者會，討論台北市推動防災都更必要性與相關對策。對於親民黨主席宋楚瑜挺柯文哲的敏感問題，李鴻源說，他是以專家身分提供意見，過去他曾經是國民黨政府政務官，為國民黨市長參選人站台「天經地義」。

至於推動防災都更問題，李鴻源表示，他認為最重要的是財務規畫，第二是地方首長的意志力，因為要拆別人房子，且執行可能長達20年，前8年能看到一些成果，但拆房子當下就會先被搞得灰頭土臉。他也相當期勉看好丁守中未來能妥善執行防災型都更，畢竟台北的防災都更刻不容緩，有太多事要做。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

周錫瑋則說，台北市現在的都更只是把三五棟老房子拆掉，但這不是都更，而是重建。都更必須是大面積，一或二平方公里才叫都更，並改善道路和環境功能。

丁守中今天與李鴻源、周錫瑋召開記者會。這也是丁守中本周內先邀集立委蔣萬安發表青年政策，與前台北市副市長邱文祥完成整合後，再度邀到藍營青壯派重量級人士對談政策方針，選戰主打藍營團結勝選意味濃厚。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

李鴻源強調，他今天首先以專家身分提供專業建議，他也曾是國民黨政務官，替國民黨的參選人站台，天經地義，不要做太多聯想。至於做為專家，任何參選人想做都更，他樂意把藥方給對方，提供專業意見，這是任何一個專家都願意做的事。畢竟一個醫生去看病人，不會問他是哪個黨籍，所以不要太政治化。

(中時電子報)