替丁守中站台 李鴻源：天經地義

圖片來源：丁守中辦公室 提供

友善列印
中時電子報
綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中上午與內政部前部長李鴻源、前台北縣長周錫瑋一同召開記者會，討論台北市推動防災都更必要性與相關對策。對於親民黨主席宋楚瑜挺柯文哲的敏感問題，李鴻源說，他是以專家身分提供意見，過去他曾經是國民黨政府政務官，為國民黨市長參選人站台「天經地義」。

至於推動防災都更問題，李鴻源表示，他認為最重要的是財務規畫，第二是地方首長的意志力，因為要拆別人房子，且執行可能長達20年，前8年能看到一些成果，但拆房子當下就會先被搞得灰頭土臉。他也相當期勉看好丁守中未來能妥善執行防災型都更，畢竟台北的防災都更刻不容緩，有太多事要做。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

周錫瑋則說，台北市現在的都更只是把三五棟老房子拆掉，但這不是都更，而是重建。都更必須是大面積，一或二平方公里才叫都更，並改善道路和環境功能。

丁守中今天與李鴻源、周錫瑋召開記者會。這也是丁守中本周內先邀集立委蔣萬安發表青年政策，與前台北市副市長邱文祥完成整合後，再度邀到藍營青壯派重量級人士對談政策方針，選戰主打藍營團結勝選意味濃厚。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

李鴻源強調，他今天首先以專家身分提供專業建議，他也曾是國民黨政務官，替國民黨的參選人站台，天經地義，不要做太多聯想。至於做為專家，任何參選人想做都更，他樂意把藥方給對方，提供專業意見，這是任何一個專家都願意做的事。畢竟一個醫生去看病人，不會問他是哪個黨籍，所以不要太政治化。

(中時電子報)

黃信介致敬音樂會 蔡英文： 堅持… 許信良：沒有1970年代的兩年運動…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。