反詐騙古裝穿越劇「狼牙棒大穿越」林逸欣擔綱演出

2018年08月24日 17:20 中時 林郁平

反詐騙劇由林逸欣飾演女警官，李祐誠化身經歷詐騙情境的古代小生。(林郁平攝)

刑事局24日在信義誠品展演廳，首映今年度的反詐騙宣導穿越劇「狼牙棒大穿越」，邀請藝人林逸欣、李祐誠出席與民眾互動、私立能仁家商學生公益表演反毒舞，及金融、電信業者出席，除加強打擊詐騙、查緝毒品外，希望以創新穿越劇手法，結合陽光、活力形象，喚起人人防詐、反毒行動。

這支反詐影片由刑事局宣導團隊，借用電視古裝劇「瑯琊榜」的故事背景，發揮創意結合目前常見的「假網拍」及「猜猜我是誰」詐騙手法，由「氣質音樂才女」林逸欣飾演霹靂警探，李祐誠化身經歷詐騙情境的古代小生，描述生活在古代的小書穿越時空到現代，出現在女警官家中，對於現代使用行動電話聯繫及臉書網購充滿好奇，於是在網上購買一支防身武器「狼牙棒」，不料卻遇上「假網拍」詐騙；後來小書又接獲自稱是朋友的來電，誤認對方是他在古代盟友蒙志，對方3天後來電表示要借錢，也是待女警官解說，才知差點遭「猜猜我是誰」手法詐騙。

反毒也是近來政府治安施政重點，新興毒品崛起，偽裝成零食、飲料或可愛的包裝，來降低青少年的戒心，活動現場邀請到私立能仁家商學生表演反毒舞蹈，特別以青少年活力、陽光的形象，共邀青年學子一同拒毒、反毒，培養正當休閒興趣，遠離毒害，並於活動活動入場及散場時，播放知名NBA球星林書豪擔任反毒大使的影片，及今年製拍反毒音樂MV「找出口的路」，引起大家反毒的共鳴。

活動代言人林逸欣及李祐誠現場大談拍片及反詐反毒心得，並以簡單情境劇與台下民眾互動作有獎徵答，呼籲民眾提醒對網路比較不熟悉的長輩們，提高警覺避免受騙。

(中時 )