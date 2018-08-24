中橫便道可望開放中巴通行 公路總局落石砸車應變演練

2018年08月24日 16:49 中時 王文吉

谷關及和平消防分隊出動人車趕抵現場，協助將傷者送醫。（王文吉翻攝）

第二區養護工程處於明隧道內成立前進指揮所，就近指揮救災。（王文吉翻攝）

中橫便道正研擬開放乙類大客車通行，每車次可搭載20人，盼引進遊客，重振當地觀光。（王文吉翻攝）

實兵演練結束後，相關單位進行意見交流。（王文吉翻攝）

中橫便道可望開放中巴通行，公路總局24日上午於上谷關至青山路段舉辦落石砸車應變演練，模擬「雨後巡檢可以通車下，乙類大客車途中遭落石擊中」。正巧熱帶低氣壓來襲，降雨天候與演練狀況符合，谷關工務段、消防及警察等單位合力參演，順利完成搶救作業。

公路總局第二區養護工程處長陳嘉盈到場督導，擔任「中橫便道通行乙類大客車安全評估委員會」副召集人的台中市交通局副局長馮輝昇也前來參加。演練模擬中橫便道6.6K上谷關至青山間路段，發生落石砸中通行中的乙類大客車，造成2人受傷、12人受困，便道中斷。

谷關工務段接獲後衛車人員通報，立即依SOP標準流程，啟動應變小組，並通知谷關及和平消防分隊前往救援。救護車迅速馳抵現場，將2名傷者送醫，其餘12人由保全人員帶往明隧道內避難，和平警分局也派員到場測繪拍照。

上級單位第二區養護工程處處長，立即指示成立前進指揮所，谷關工務段長也趕往現場處置，並動員搶修機具，自德基端進入便道，沿線清理掉落土石，客運公司同步派遣接駁車，將受困乘客載離，並將事故大客車拖離便道。

谷關工務段長呂正安指出，演練前一天，在鄰近300公尺路段，掉落足球般大小的石頭，早上7點暫停通行，經派員清除後，中午12點恢復通車。本次演練主要建立公路單位及相關單位的橫向聯繫機制，並建立SOP制度，希望在意外災害發生時，迅速動員人力應變，排除狀況。

中橫便道自2012年5月起採取人車管制，但僅限大梨山居民或公務、學術研究、新聞採訪及急難救助等始可通行，目前正評估開放乙類大客車通行，每車次可搭載20人，盼引進遊客，重振當地觀光。

(中時 )