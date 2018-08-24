中山地下書街週六日好繽紛！「小誌市集」秀出版能量

2018年08月24日 16:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

再過一週多，就要開學囉！來中山地下書街採買開學用品，吹冷氣、看好書也來看看特色「小誌」，日本雜誌究竟有何魅力？台港日創意人如何激發靈感？除「小誌市集」好精彩，還有特色DIY等你一起秀創意

誠品R79為慶祝一週年，聯手「本日製作社」即日起至8/26於中山地下書街第二廣場舉辦限時3天的「小誌市集」！除了與日本群馬的「Zinphony」合作，展出50冊日本小誌，更邀請台灣、日本、香港三地創作者展出150冊精采作品，以獨特並自由的創作魅力，帶領書迷重新感受紙本的魅力。

誠品R79「小誌市集」參展創作者包括首次來台展出作品的日本插畫家小幡 明、「跟梵谷一樣27歲才開始真正畫畫」的台灣插畫創作者CHIH CHIH等，讓小誌迷一次蒐羅精彩作品。（圖為CHIH CHIH創作）。（主辦單位提供）

誠品R79「小誌市集」參展創作者包括有首次來台展出作品的日本自由插畫家小幡 明、千潟裕子，還有「跟梵谷一樣27歲才開始真正畫畫」的台灣插畫創作者CHIH CHIH，她的作品時常受攝影作品中的光影色彩吸引，擅長用濃郁色調和質感厚實的媒材來創作，曾受邀至日本群馬縣高崎市的獨立書店Rebel Books，展開為期9天的畫作聯展《島遊》。

日本插畫家小幡 明在25歲時，展開為期9個月、18個國家的流浪之旅，她將這場流浪之旅以插畫記錄並製作成小誌，目前已發行至第24本。（圖為小幡 明創作）。（主辦單位提供）

另有首次來台展出作品的日本自由插畫家小幡 明，在她25歲時展開了一場為期9個月、18個國家的流浪之旅，期間也曾短暫停留台灣14天。她將這場流浪之旅以插畫記錄並製作成小誌，目前已發行24本，呈現在地飲食精神與文化底蘊。

來自香港的小誌《薄簿仔》由一群朋友就一個主題各抒己見進行創作，從編輯、排版、設計到選取材質等皆為獨立出版。（主辦單位提供）

來自香港的小誌《薄簿仔》則是由一群朋友就一個主題各抒己見進行創作，從編輯、排版、設計到選取材質等皆為獨立出版。自2014年至今已出版10期，主題分別是文青、政治、家庭、時間、出走、語言、離地、左右、情色、結束。

除收藏台港日小誌，8/26還有紙本研究工作坊，將由喜愛日本文化的台灣女孩Maruko，與讀者們分享各種日本的freepaper，各種精巧的設計讓人再次感受到紙本的魅力；8/25則有紙再生工作坊，由榮獲2018德國IF產品設計獎的設計師羅盛彥，帶領大家一起激發設計魂，將你喜歡的紙提袋製作成實用又獨特的再生筆記本！

(中時電子報)