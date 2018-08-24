水深過腰 ！鹽水大雨民眾爬樹受困 消防隊橡皮艇救援

2018年08月24日 16:53 中時 鄭雅文

消防隊出動救生艇載運受困於歡雅里的民眾。(鄭雅文攝)

台南市代理市長李孟諺到鹽水武廟附近勘災(右)、鹽水區長呂煌男(左)。(鄭雅文攝)

鹽水這次因大雨，嚴重積水，更有民眾要回到歡雅里住所時，因雨勢加劇加上淹水高度提升，情急下爬上樹結果受困，在消防員以救生艇協助下安全脫困。

蔡姓民眾被新營消防隊以救生艇載出受困地點，不好意思的說，在路口處積水高度才到大腿，想說徒步走進應沒問題，結果一到裡頭卻發現水深高於腰部，加上當時雨勢加劇，因而趕緊爬上旁邊的樹上等待消防隊來救援，真的是意料之外，很恐怖。

鹽水各處災情頻頻，台南市代理市長李孟諺也於中午12點半左右前來勘災，李孟諺到鹽水國小後門、武廟附近等慰問災民。有災民向市長表示，自己是艱苦人，又遇上天災不知如何是好，李孟諺則頻說抱歉。

這次鹽水區民都在問，為何淹水如此嚴重，甚至更甚88水災？

水利局則表示，一原因是 24小時累積雨量 超過500毫米（ mm ），遠遠超過區域排水治理標準， 約250至300毫米（ mm）。第二個原因是急水溪水位暴漲，岸內排水沒有辦法重力排入急水溪， 以至於水位一路往上游累積，包括岸內排水的上游 ，以及鹽水排水全線都發生溢堤，必須等急水溪水位消退後，市區及部落內積水才有機會消退。

(中時 )