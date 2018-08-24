軌道積水未退　自強號晚間停駛南部

2018年08月24日 17:20 中時 陳祐誠

熱帶低壓持續影響台灣，目前中南部雨勢雖有減緩，但南靖站至林鳳營間的八掌溪橋及溫厝廍溪橋，水位高漲仍超過警戒線，路線持續不通。台鐵表示，今（24）日晚間12時以前，南部自強號仍然停駛。

台鐵指出，西部幹線（基隆－潮州站間）對號列車，南下自強號均行駛至嘉義站、莒光號均行駛至彰化站；北上自強號由嘉義站始發特開、莒光號由彰化站始發特開。後續視雨勢及橋樑水位情況，隨時更新行車狀況，延長行駛區間。

區間車方面，北部、中部均正常行駛；南部視路線狀況，南下行駛至嘉義站，北上行駛至隆田站。另外，宜蘭、北迴、花東、南迴線均正常行駛，各支線同樣正常行駛。

至於退、換票及改乘相關訊息，旅客預定乘車班次若受豪雨影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口比照颱風警報退費規定辦理，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣手續費後退票款。

使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。 因列車運行中斷、停駛、取消，於途中中止旅行者，退還未乘區間票款；於起程站中止旅行者，或折返回起程站，退還原票票款；改乘較低等級列車者，退還車種間票款差額。

(中時 )