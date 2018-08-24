唐獎盛宴標榜養生樂活　結合當代「清淡素雅」飲食風尚

2018年08月24日 16:49 旺報 李侑珊

第三屆唐獎盛宴-「妍。欣然」-迎賓八喜碟。（唐獎教育基金會提供）

第三屆唐獎盛宴-「歡迎」-南北一家親。（唐獎教育基金會提供）

第三屆唐獎盛宴-「閤悅」-客家黑金菜圃雞。（唐獎教育基金會提供）

第三屆唐獎盛宴-「真心」-香煎蒜味骰子牛。（唐獎教育基金會提供）

第三屆唐獎盛宴-「有餘」-鳳梨醬蒸龍虎斑。（唐獎教育基金會提供）

第三屆唐獎盛宴-「留戀」-櫻花蝦佐紅藜麥。（唐獎教育基金會提供）

第三屆唐獎盛宴-「通透」-千絲菊花繡球甜湯。（唐獎教育基金會提供）

第三屆唐獎盛宴-「幸福」-寶島時令水果。（唐獎教育基金會提供）

(左起)圓山大飯店副總經理龐妤家、唐獎基金會執行長陳振川、圓山大飯店主廚許耀光、國寶級名廚郭宏徹合影。（李侑珊攝）

第三屆唐獎盛宴以生技醫藥獎項作為概念，並結合現代人崇尚「清淡素雅」的飲食風尚，設計出一系列養生樂活菜單，唐獎基金會執行長陳振川表示，餐點的設計，不只在於禮讚堂獎得主的非凡成就，更希望得獎人與外賓能夠在餐飲饗宴中，吃得快樂，且活得健康。

第三屆唐奬週即將在9月登場，唐獎教育基金會為迎接8位得主、海內外貴賓，盛宴將於9月21日將於圓山大飯店隆重登場。

唐獎教育基金會表示，今年的盛宴主題定為「唐妍欣然、獎遇樂活」，結合養生新食代風潮，規畫一系列的「樂活」菜單，其中包含風靡全球的紅藜麥、20年以上的客家老菜圃、烏魚子、松子、龍虎斑，日本和牛等國內外食材都被嚴選入菜，每個細節處都有忽略不得的餐飲哲學，款待遠道而來的貴賓。

唐獎教育基金會表示，唐獎盛宴以每屆不同的主題來設計菜色，首屆以唐詩入菜，第2屆起則依序以唐獎四大獎項為主題，推出一道道豐富的創新佳餚。今年再度邀請中華美食交流協會，並由國寶級名廚郭宏徹理事長擔任唐獎盛宴指導顧問，粵菜名師、圓山大飯店宴會廳主廚葉伯華、許耀光掌杓，以唐獎生技醫藥獎概念為主題，策劃一系列的樂活料理。

第3屆唐獎盛宴佳餚齡瑯滿目，其中一道甜點取名為「通透－千絲菊花繡球甜湯」，由國際廚藝資歷豐富的港廚許耀光製作。許耀光以直徑6公分的模型，將豆腐切劃成圓，拿起鋒利的菜刀，屏氣凝神，快刀下、收刀快，橫豎各切108刀，每刀不切斷，不到1分半鐘的時間，豆腐被切成1萬1664條，置入水中散開像極了一朵盛放的菊花，讓原本平淡無奇的豆腐搖身成為精美的藝術品，品嘗美味佳餚的同時，同時也是一場視覺饗宴。

陳振川指出，唐獎以永續發展、生技醫藥、漢學及法治共4大主題聞名，這4大議題在21世紀都是重要的議題，今年唐獎盛宴以生技醫藥為主題，不只在於表彰原創科學研究，設計為菜單，更能加以推廣樂活養生的概念。

第三屆唐奬週九月19至28日登場，頒獎典禮21日在國父紀念館盛大舉行，其他活動還包含歡迎酒會、唐奬盛宴、世界共響音樂會，得獎人演講暨大師座談等，詳請上唐獎官網查詢http://www.tang-prize.org/week.php。

(旺報 )