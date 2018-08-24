永和分屍》一通電話成關鍵 檢警鎖定死者6外籍友人限制出境

2018年08月24日 16:56 中時 葉書宏

43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）遭人殺害分屍，據悉6名外籍人士遭發布境管留置，其中1人（圖）為俄羅斯籍。（翻攝臉書）

43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）疑遭人殺害支解，檢警調查發現，Ryan生前21日晚間接獲一通關鍵電話，要前往「老地方」與友人見面，自此步上不歸路，凶嫌手段極為慘忍，不僅支解屍體，後腦杓幾乎被砍爛，檢警研判，疑熟人所為，據悉，目前已鎖定6名外籍人士發布境管留置，其中1人為俄羅斯籍。

警方調查，Ryan有毒品、過失傷害、毀損等前科，22日尋獲身體軀幹後，還發現3袋屍袋，分別裝有完整頭顱、右手及右腿，但手掌、腳掌卻不翼而飛；Ryan疑為毒品中盤商，今年5月才遭警方查獲持有數百克大麻，今（24日）在華中橋附近再度打撈到左小腿。

檢警鎖定，Ryan的交友圈抽絲剝繭，由於Ryan牽扯毒品交易案，檢警朝向毒品方向偵辦，發現死者身前提領近10萬元現金，另外還有匯款30萬元到特定帳戶，目前已掌握金流對象清查中。

據悉，目前已鎖定6名外籍人士發布境管留置，其中1人為俄羅斯籍。警方回應，偵查不公開，對於是否發布境管不予回應。

(中時 )