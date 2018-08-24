公主遊輪全新「客製化」浪漫套裝 打造完美航程初體驗

2018年08月24日 17:23 中時 徐力剛

「週年慶套裝」提供香檳、玫瑰花與巧克力等各式美饌。（圖片提供／公主遊輪）

「蜜月套裝」以奢華套房療程體驗帶給旅客完美享受。（圖片提供／公主遊輪）

今年「太陽公主號」以基隆為母港，多航次航程滿足不同旅客需求。（圖片提供／公主遊輪）

「鑽石公主號」擁有海上最大日式浴場，充滿濃厚日式風情。（圖片提供／公主遊輪）

近年亞洲郵輪市場蓬勃發展，強調「差異化」與「獨特性」服務，方能擄獲消費者的心。

公主遊輪針對生日、週年慶、訂婚等慶祝活動，貼心推出愛情套裝行程，提供旅客絕佳旅程體驗。公主遊輪全球所有船隻皆提供以下「客製化」服務，旅客可加價199元美金購買「週年慶套裝」，內含麗歌妃雅香檳乙瓶、 2份特製晚餐、玫瑰花束及巧克力大師諾曼·洛夫（Norman Love）特製巧克力乙盒。

針對新婚旅客提供「蜜月套裝」服務，加價299元美金，可享有唐培里儂香檳王乙瓶、巧克力草莓、套房療程體驗與2客香檳早餐;另款深受銀髮夫婦喜愛的「重許誓言套裝」，加價226元美金，可在客製化會場中，夫妻別上精緻胸花與花束，船長現場頒發簽署重許誓言紀念證書，搭配巧克力草莓、香檳乙瓶、公主遊輪紀念品香檳杯2組、Godiva心形盒巧克力等，以上方案可提前向旅行社預訂或於船上櫃檯購買。

2018年「太陽公主號」以基隆為母港航程，「沖繩、石垣島4日遊」出發日：8月26日、9月2、9、16、23日;「沖繩、奄美大島、宮古島５日遊」出發日：8月29日、9月5、12、19、26日。

2018～2019年「鑽石公主號」以基隆為母港航程，「東京（橫濱）、名古屋、大阪、沖繩9日遊」出發日：2018年11月10、18、26日，2019年2月19、27日、3月7、15日。

(中時 )