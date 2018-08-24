中元節不受暴雨影響 量販、超市採購人潮增3倍

愛買今熟食區生意好，業績成長5成。（愛買提供）

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愛買今熟食區生意好，業績成長5成。（愛買提供）

中南部暴雨淹水傳災情，農作物也泡水，菜價喊漲，量販店和超市因多數與農民契作，目前菜價大致維持平穩，中秋節應景的文旦售價也未受波動；今（25日）不少店家因中元節普渡人潮增2至3倍，熟食和生鮮銷售都成長5成以上。

家樂福、愛買、頂好中、南部的分店今正常營業，全聯台南部分門市因周圍道路淹水，人員一度進入困難延後營業，下午後已陸續恢復營業。

全聯表示菜類產地價格因大雨確有一些波動，目前賣場菜價大致維持，並努力向農友收菜，會再觀察市場狀況，檔期促銷活動仍會持續，明（25日）起至28日省產高麗菜1kg、69元，限量的裸賣葉菜1把250g、22元，美國進口青花菜1粒180g、34元。

愛買現有產銷履歷蔬菜每包33元、有機蔬菜每包39元；文旦較不受雨勢影響，目前售價維持每顆約35元。因明日是中元節加上中南部暴雨，今日下午以後人潮湧現，是平日周五的2至3倍，熟食和生鮮銷售都成長5成以上，預料今晚中元夜購延長營業至今天凌晨1時，周五、周六兩天業績上看2成。

家樂福表示今年文旦盛產，目前沒聽說價格變動，長期合作的麻豆郭家文旦，價格與往年差不多，22日至24日因應中元節活動每顆售價29元。中南部因中元普渡，前兩天有不少採買人潮，業績也有成長，昨暴雨因正常營業，整體業績也不受影響。

頂好菜價持平，供貨正常，葉菜最低每把25元起；中秋文旦也正常供貨，價格未受影響，台灣文旦每顆35元。

(中時 )

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