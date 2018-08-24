雙重打擊！特斯拉股價慘＋遭蘋果挖走46名員工

2018年08月24日 17:16 中時電子報 何宜玲

特斯拉近期股價低迷又傳出遭蘋果挖腳多名員工，馬斯克正在經歷一段艱難的道路。(圖/美聯社)

美國電動汽車大廠特斯拉(Tesla)日前股價重挫，現在還傳出手機大廠蘋果公司透過徵才網站，挖走大批特斯拉人才，今年以來至少已經有46名員工投向蘋果懷抱，這對近期股價低迷的特斯拉而言，無疑是雪上加霜。

據美國人脈網站公司領英(LinkedIn)資料顯示，今年以來至少46位特斯拉人才被蘋果公司直接挖走，其中包括8名工程實習生。有些人是直接跳槽，也有些員工是遭特斯拉解僱或裁員以後，才加入蘋果。

本月初，特斯拉創辦人馬斯克在推特上說他考慮將特斯拉私有化，但是市場立刻反應，懷疑馬斯克沒錢讓公司私有化，自此股價就不斷下挫，至今跌深超過15%。儘管目前特斯拉股價大約在320美元左右，但是摩根大通依然看衰，預測年底下探195美元，暴跌將近40%。

根據美國財經媒體《CNBC》報導，蘋果公司今年聘請了多位前特斯拉員工，這些人才不只效力於蘋果汽車開發項目「Project Titan」，還有負責軟體、螢幕顯示、光學和電池等項目。

值得令人關注的是，特斯拉前工程高級副總裁菲爾德(Doug Field)重回蘋果，他在2013年加入特斯拉之前，曾經擔任蘋果Mac硬體工程副總裁。

特斯拉發言人坦白說，他們擁有的現金比蘋果少100倍，因此蘋果當然可以高薪挖腳。外傳蘋果公司是以特斯拉支付的1.5倍薪水搶人。

而且他們還要和老牌汽車公司競爭，這些公司產量都是他們去年的100倍，市場地位穩固，因此對於特斯拉而言，目前真正經歷了一段很艱辛的道路。

(中時電子報)