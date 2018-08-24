雙重打擊！特斯拉股價慘＋遭蘋果挖走46名員工

特斯拉近期股價低迷又傳出遭蘋果挖腳多名員工，馬斯克正在經歷一段艱難的道路。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報
特斯拉近期股價低迷又傳出遭蘋果挖腳多名員工，馬斯克正在經歷一段艱難的道路。(圖/美聯社)

美國電動汽車大廠特斯拉(Tesla)日前股價重挫，現在還傳出手機大廠蘋果公司透過徵才網站，挖走大批特斯拉人才，今年以來至少已經有46名員工投向蘋果懷抱，這對近期股價低迷的特斯拉而言，無疑是雪上加霜。

陸老齡化加速！10年增近億人 60歲以上佔近2成
影》對梅根新看「髮」！英皇室好消息露端倪
印度狂撿S-400便宜！俄售價大降300億　2020交付

據美國人脈網站公司領英(LinkedIn)資料顯示，今年以來至少46位特斯拉人才被蘋果公司直接挖走，其中包括8名工程實習生。有些人是直接跳槽，也有些員工是遭特斯拉解僱或裁員以後，才加入蘋果。

本月初，特斯拉創辦人馬斯克在推特上說他考慮將特斯拉私有化，但是市場立刻反應，懷疑馬斯克沒錢讓公司私有化，自此股價就不斷下挫，至今跌深超過15%。儘管目前特斯拉股價大約在320美元左右，但是摩根大通依然看衰，預測年底下探195美元，暴跌將近40%。

根據美國財經媒體《CNBC》報導，蘋果公司今年聘請了多位前特斯拉員工，這些人才不只效力於蘋果汽車開發項目「Project Titan」，還有負責軟體、螢幕顯示、光學和電池等項目。

值得令人關注的是，特斯拉前工程高級副總裁菲爾德(Doug Field)重回蘋果，他在2013年加入特斯拉之前，曾經擔任蘋果Mac硬體工程副總裁。

特斯拉發言人坦白說，他們擁有的現金比蘋果少100倍，因此蘋果當然可以高薪挖腳。外傳蘋果公司是以特斯拉支付的1.5倍薪水搶人。

而且他們還要和老牌汽車公司競爭，這些公司產量都是他們去年的100倍，市場地位穩固，因此對於特斯拉而言，目前真正經歷了一段很艱辛的道路。

(中時電子報)

文章來源：Apple hired scores of ex-Tesla employees this year, and not just for its car project

殺害藍儂的兇手申請假釋 第十次… 不甩美國 歐盟宣布援助伊朗

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。