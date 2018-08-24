美B-52轟炸機再進入中國東海防識區邊緣試探飛行

2018年08月24日 17:07 中時電子報 盧伯華

據美國專門追縱各國軍機飛行路線的Aircraft Spots消息指出，一架美軍B-52戰略轟炸機近日飛越宮古海峽後進入中國東海防空識別區，並沿著防識區邊緣飛行，由日本奄美諸島上空進入太平洋後返回關島。這是美國B-52轟炸機今年以來，至少是第4次貼近或進入中國的東海防空識區。

專門追蹤各國軍機飛行動態的推特社交帳號Aircraft Spots發布消息說，當地時間2018年8月23日，1架隸屬於美國空軍的B-52H戰略轟炸機（識別標號：POSSE02）從關島起飛後在菲律賓海上空接受一架KC-135R加油機（識別編號：TETRA21）空中加油後飛越宮古海峽進入中國東海防空識別區，並靠近邊緣飛行了一段時間後，向東從日本奄美諸島上空飛越進入太平洋後返回美國空軍關島基地。

Aircraft Spots推特帳號發布的8月23日美軍B-52戰略轟炸機由關島起飛後，在菲律賓附近進行空中加油，再進入東海防空識別區，由日本奄美諸島上空返回關島。（圖／推特@Aircraft Spots)

美國的B-52轟炸機今年以來頻頻貼進或進入中國東海防空識別區，從已公開的訊息顯示，這次至少已是今年的第4次。

同樣也是由Aircraft Spots所披露，今年5月8日美軍兩架呼號RAVE01＆02的B-52H轟炸機，自關島安德森空軍基地升空，以高度FL270、Block 280的西北航向，未降落在沖繩或日本本島，於迫近東海外圍的沖繩空域後，即行近返安德森空軍基地。當時一位知名航空推特粉絲頁Alert 5特別留言研判，這可能是B-52轟炸機模擬以空射攻艦飛彈攻擊中國的航空母艦的航路。

另一次則是在2個多月前的6月13日，也是從關島起飛的2架美軍B-52H戰略轟炸機從關島起飛後，遶經中國東海春曉油氣田上空，再從日本奄美群島上空進入太平洋返回關島安德森空軍基地。

美國關島安德森空軍基地官網也在8月1日主動發布消息稱，美國空軍第96遠征轟炸機中隊的兩架B-52H「同溫層堡壘」戰略轟炸機再次從關島起飛，向西北方向飛往東海空域，與美國海軍兩架P-8A「海神」海上巡邏機在東海上空進行聯合演練，此外，美空軍還出動了兩架RC-135R加油機進行空中加油。

美軍稱，此次飛行屬於美國「印度-太平洋司令部」演練計劃的一部分，從2004年3月以來就一直在進行。近期，美軍多次出動B-52H轟炸機從關島起飛，飛往東海和南海等相關空域進行訓練，外界普遍認為美軍此舉是在展示肌肉，特別是針對中國。

B-52H轟炸機為美國戰略轟炸機B-52的現代化改進型，可攜帶多種先進武器，如最大射程可達到1000公里的AGM-158B-ER聯合空對地距外巡航導彈；射程130公里的AGM-154聯合距外導引炸彈。

(中時電子報)