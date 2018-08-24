爆料美欲售F-16戰機予菲 杜特蒂卻酸：無用之物！

2018年08月24日 17:14 中時電子報 李靖棠

據香港南華早報（SCMP）報導，與川普（Donald Trump）一樣、擁有大砲性格的菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），今在軍方活動上爆料，稱收到美國防長馬蒂斯（James Mattis）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與商務部長羅斯（Wilbur Ross）的信件，主動表示有意向菲律賓出售F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）。但杜特蒂不僅不領情、反而大酸F-16對菲國是「無用之物」，他們需要的、是類似A-10「雷霆二式」（A-10 Thunderbolt II）之類的輕型攻擊機。

US Air Force Pilot Training - F-16 Fighter Pilot Training at Luke Air Force Base

信件內容指出，「美菲兩國可以整合經濟及安全事務，我們希望、藉由互利互惠的國防採購，包含洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-16多用途戰機，以及其他的攻擊直升機，強化美菲之間的特殊關係，並進一步增強在安全、合作及貿易等領域合作。」

對美方主動表示願出售F-16戰機一事，菲國總統杜特蒂似乎不太領情。（圖/美聯社）

F-16戰隼戰鬥機，於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架，其中我國空軍在1992年老布希（George H. W. Bush）總統任內，成功取得約120架F-16A與30架F-16B型戰機。

對杜特蒂而言，像美軍現役A-10「雷霆二式」這類的輕型攻擊機，可能更適合菲律賓軍方。（圖/美國空軍）

但已派國防部長羅倫薩那（Delfin Lorenzana）與俄羅斯商討軍購事宜的菲律賓，杜特蒂似乎對於美方的「建議」不太感興趣，他認為，「對於菲律賓而言，為剿滅民答那峨的叛軍，我們更需要，能支援地面作戰的攻擊直昇機和輕型攻擊機。」他更在演說中表示，菲律賓政府將會更強硬，採購軍備和南方的菲共游擊隊、阿布沙伊夫等叛亂組織對抗，但他絕不會再和過去歷屆政府一樣，花大錢「購買」美國二手的軍武裝備！

(中時電子報)