許信良：沒有1970年代的兩年運動成果 不會有今天台灣的民主！

2018年08月24日 17:34 中時 曾薏蘋 、 張鎧乙

「向黃信介先生致敬－紀念黃信介90誕辰音樂會」24日在台北圓山大飯店舉行，前黨主席許信良（中）出席，並在音樂會前發表談話。（張鎧乙攝）

蔡英文總統與許信良、施明德、姚嘉文、張俊宏、林義雄等美麗島5人小組成員今天下午於圓山飯店，共同舉辦「向黃信介先生致敬－紀念黃信介90誕辰」音樂；許信良致詞時表示，

如果沒有1970年代的最後兩年的運動成果，就不會有今天台灣的民主！

今天活動，陳忠信、張富忠、周奕成等多位黃當年的老幹部也都現身，美麗島五人小組除了被通緝的張俊宏，前黨主席林義雄也沒有出席；據了解，民進黨中央特別找出當年黃任黨主席時所有黨代表，發出邀請函，加上目前黨公職，今天來了約四百多人，前總統陳水扁和夫人吳淑珍，雖未在受邀之列，但現場播放的紀念影片中，扁兩度現身，強調「黃信介才是真真實實的台灣民主之父」。

美麗島5人小組成員的許信良致詞時指出，1970年代的最後兩年，是台灣民主運動史上的狂飆年代，也是黃金年代。這兩年，台灣民主運動風起雲湧，英雄輩出，而且空前團結。這兩年的運動，喚醒了台灣人民的民主靈魂，也凝聚了領導台灣民主運動的核心骨幹。這兩年的努力，造就了此後台灣民主運動勇往直前，不可逆轉的根本形勢。

他說，一九七九年，是黨外民主運動對抗國民黨政權最激烈的一年。黃信介先生要施明德、林義雄、姚嘉文、張俊宏和我五人成立小組，策劃和推動黨外運動的發展。當年七月，黃信介先生成立了「美麗島雜誌社」，由我擔任社長，施明德擔任總經理，張俊宏擔任總編輯，林義雄和姚嘉文擔任「黨外基金會」管理人。

這個雜誌社的目標，就是建立一個「沒有黨名的黨」。美麗島雜誌第一期於當年八月推出，立即洛陽紙貴，銷售超過七萬五千份。一個沒有黨名的黨，事實上也由雜誌社本身的組織和推動全台分社的設立，而逐漸成形。

他說，在那個年代，黃信介先生已經是所謂「終身職立委」，有錢，有身份，也有地位。他領導黨外運動，冒著失去生命、財產、和自由的危險，但是，他毫不猶疑，欣然為之。這是因為黃對台灣的民主懷抱強烈的使命感。正是這種無私無我的襟懷，讓黃成為台灣民主運動史上最關鍵時刻的最關鍵領導人！

許信良說，黃信介的民主不但是台灣的歷史大事，也是世界的歷史大事，一定會影響14億中國人追求民主，到這一天的到來，黃信介就不只是黨外的黃信介、美麗島的黃信介、民進黨的黃信介、台灣的黃信介，也會是世界的黃信介。

(中時 )