吳敦義下屆立委仍會提名他 林為洲：無法心領

國民黨主席吳敦義（左六）24日前往新竹縣長邱鏡淳公館，參加黨部志工餐敘。（莊旻靜翻攝）

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國民黨主席吳敦義24日前往新竹，參加國民黨新竹縣黨部志工餐敘，席間表示，若林為洲未登記參選新竹縣長，明年黨主席還是他，下屆立委依舊提名林為洲，不過林為洲則回應，他正是反對國民黨擅改提名辦法，「主席好意，無法心領」。

國民黨的茶壺內風暴仍在持續，吳敦義24日前往新竹縣長邱鏡淳的公館，參加黨部志工餐敘時，提及林為洲沒信用，但他擔任黨主席要有信用，如果現在把林開除，等同逼他參選，因此也留一個空間、公道給林為洲，保留給他角逐立委的資格，也期望黨內同志給予支持。

不過林為洲聞訊則表示，吳敦義所提的承諾，「正是我所反對的」，他之所以堅持參選到底，就是因為反對黨內擅改提名辦法，他參選本屆立委時，與同黨的劉文禎角逐，也是透過全民調方式勝出，獲得國民黨支持，而下屆立委選舉，黨內也有提名作業，如今吳敦提出這個承諾，除非修改提名辦法，不然也形同擅改，他「礙難從命」。

林為洲也表示，他認為下屆立委選舉，也應該遵從黨內制定的提名作業，「不用特別禮讓我」，即使有年輕同志挑戰，他也願意接受。他24日受訪時也表示，會不改初衷，堅持參選新竹縣長。

吳敦義隨後也拜託黨部志工，要傾全黨之力，共同支持國民黨提名的楊文科選上新竹縣長，也期望黨團所提名的各級參選人都全壘打，讓國民黨2020年重返執政。

(中時 )

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