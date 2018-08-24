不甩美國 歐盟宣布援助伊朗

2018年08月24日 17:59 中時 諶悠文

美國對伊朗重啟制裁後，歐盟23日宣佈援助伊朗1800萬歐元（約2060萬美元），尤其將扶持伊朗民營公司。

歐盟委員會發布公告指出，1800萬歐元援助當中800萬歐元為私營企業援助，800萬歐元為環保援助，而200萬歐元為反毒援助。扶持伊朗私營企業被列為援助重點，具體舉措包括資助有發展潛力的中小企業、協助伊朗拓展產業價值鏈，以及為伊朗貿易推廣組織提供技術支援等。 其餘1,000萬歐元中，800萬歐元將用來幫助伊朗的環保計畫，200萬歐元則是協助伊朗打擊毒品帶來的危害。

歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼表示，歐盟致力於維護伊核協議，發展對伊合作，相信援助將拓展雙方合作領域，直接惠及兩國人民。本月6日美國宣佈對伊朗重啟金融、汽車等一系列制裁後，這是歐盟向伊朗提供的首輪援助。公告指出，目前歐盟計劃向伊朗提供總值5000萬歐元的援助，目標是協助 伊朗因應經濟和社會重大挑戰。

由於自身經濟利益乃至社會穩定與伊朗局勢息息相關，自今年3月美國總統川普宣佈 退出伊核協議，歐盟對履行伊核協議態度堅決。8月6日美國重啟對伊制裁前夕，歐盟宣布更新「阻斷法令」，確保涉事歐盟企業無需遵守美國制裁法案並可索賠相關損失。

此外，歐盟業已祭出取消歐洲投資銀行對伊融資限制、鼓勵歐盟成員國協助伊朗當局收取石油收入等一籃子措施，盡力挽救遭美國重創的伊核協議，同時明言將採取切實措施與伊朗在關鍵經濟領域展開合作，尤其是銀行金融、貿易投資、石油、交通等領域。

(中時 )