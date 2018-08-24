大甲溪濁度飆高25倍 豐原給水廠調度鯉魚潭供水

石岡壩15個閘門全開洩洪，滾滾洪流往下游奔去。（王文吉攝）

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石岡壩進行調節性洩洪，滾滾洪流往下游奔去。（王文吉攝）
石岡壩進行調節性洩洪，吸引民眾前往觀賞萬馬奔騰的壯觀場面。（王文吉攝）
大甲溪水經由南幹渠進入豐原給水廠，原水濁度一度飆升至1000度。（王文吉攝）
豐原給水廠廠長楊金龍巡視淨水情形。（王文吉攝）
豐原給水廠廠內設備全都正常運作。（王文吉攝）
因大甲溪原水濁度升高，豐原給水廠供水能量驟減7萬噸，缺口由鯉魚潭給水廠支援。（王文吉攝）

熱帶低氣壓北移，中部山區雨勢明顯， 石岡壩24日一早15個閘門全開洩洪，吸引不少民眾前往觀賞萬馬奔騰的壯觀場面。因大甲溪水暴漲，造成豐原給水廠原水濁度飆升至1000度，水公司緊急注入食水嵙溪水稀釋，並增加鯉魚潭水庫支援，維持大台中150萬噸供水量。

豐原給水廠廠長楊金龍表示，平時大甲溪原水濁度約40至50度，因山區降雨及上游水庫放流，24日一早升高至500度，水流夾帶明顯泥沙，最高時曾升至1000度，濁度飆高25倍，中午引入食水嵙溪水稀釋，濁度降至240度，廠內設備全都正常運作，日供水量為68萬噸左右。

自來水公司第四區管理處操作課長廖宜德指出，大台中每日用水需求約150萬噸，主要由豐原與鯉魚潭給水廠供應，因山區大雨造成大甲溪原水濁度升高，豐原給水廠供水能量驟減7萬噸，缺口由鯉魚潭給水廠支援。

廖宜德表示，鯉魚潭給水場使用水庫水，原水與供水量目前未受大雨影響，若大甲溪上游山區雨勢沒有加遽，不至發生限水危機，但民眾仍須節約用水。

(中時 )

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