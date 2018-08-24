亞運》女「拳」出擊！林郁婷與黃筱雯首役告捷

2018年08月24日 17:25 中時電子報 黃及人 ／雅加達報導 ／雅加達報導

儘管雅加達-巨港亞運24日再次大搞烏龍，拳擊項目前3戰皆因棄權取消，卻都沒告知後面賽事選手，造成中華隊選手有點措手不及，幸好本屆亞運拳擊奪牌希望之一的女子51公斤級林郁婷，以及女子57公斤級黃筱雯都順利闖過首役！

「今天才開始的拳擊項目，結果前3場比賽都因選手棄權取消了，沒想到主辦單位完全都沒跟我們講，」中華拳擊隊教練劉宗泰表示，「等到我們到了，才突然告訴我們筱雯與郁婷馬上就要比賽，幸好我們趕緊準備上場暖身。」

拿過世青拳擊賽銀牌的黃筱雯，原本預計24日碰上烏茲別克女將蜜耶札娃，將是一場硬戰，沒想到經過3回合苦戰，黃筱雯明顯掌握絕大部分主動權，就算蜜耶札娃全場一直使用小動作干擾，黃筱雯最後仍靠判決取勝晉級8強。

「畢竟是第1場亞運比賽，我其實還蠻緊張的，才讓第1回合打得有點急，」黃筱雯說，「對手一直出小動作，就是用手勾我，幸好我沒中計，反而讓她被扣不少分數，到了第3回合也更積極，整體來說，對自己發揮還算滿意。」

劉宗泰表示，黃筱雯下一戰的對手預計是越南選手，只是25日可以擊敗曾是烏茲別克在兩年前里約奧運國手的蜜耶札娃，讓黃筱雯增加不少自信，「以往筱雯給人印象是被動型選手，今天她卻打很主動，我相信她會越來越好的。」

(中時電子報)