亞運》女「拳」出擊！林郁婷與黃筱雯首役告捷

黃筱雯24日順利擊敗烏茲別克對手晉級。(報系資料照)

友善列印
中時電子報
／雅加達報導

儘管雅加達-巨港亞運24日再次大搞烏龍，拳擊項目前3戰皆因棄權取消，卻都沒告知後面賽事選手，造成中華隊選手有點措手不及，幸好本屆亞運拳擊奪牌希望之一的女子51公斤級林郁婷，以及女子57公斤級黃筱雯都順利闖過首役！

「今天才開始的拳擊項目，結果前3場比賽都因選手棄權取消了，沒想到主辦單位完全都沒跟我們講，」中華拳擊隊教練劉宗泰表示，「等到我們到了，才突然告訴我們筱雯與郁婷馬上就要比賽，幸好我們趕緊準備上場暖身。」

拿過世青拳擊賽銀牌的黃筱雯，原本預計24日碰上烏茲別克女將蜜耶札娃，將是一場硬戰，沒想到經過3回合苦戰，黃筱雯明顯掌握絕大部分主動權，就算蜜耶札娃全場一直使用小動作干擾，黃筱雯最後仍靠判決取勝晉級8強。

「畢竟是第1場亞運比賽，我其實還蠻緊張的，才讓第1回合打得有點急，」黃筱雯說，「對手一直出小動作，就是用手勾我，幸好我沒中計，反而讓她被扣不少分數，到了第3回合也更積極，整體來說，對自己發揮還算滿意。」

劉宗泰表示，黃筱雯下一戰的對手預計是越南選手，只是25日可以擊敗曾是烏茲別克在兩年前里約奧運國手的蜜耶札娃，讓黃筱雯增加不少自信，「以往筱雯給人印象是被動型選手，今天她卻打很主動，我相信她會越來越好的。」

(中時電子報)

亞運》女足戰越南 續3年前未完任…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。