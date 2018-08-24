洋芋片、咖啡豆 丙烯醯胺超標 醫師：無致癌證據 不用恐慌

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林周義

台北市衛生局六月抽查各式餐飲業及賣場，從50件產品中發現，「傑可洋芋片(香辣味)」及「Robert Timms 摩卡肯亞咖啡豆」的丙烯醯胺含量超標。長庚毒物中心主任顏宗海表示，丙烯醯胺為高溫下的產物，且非食品添加物，目前對人體並無致癌證據，民眾不需過於擔心。

顏宗海表示，食物在經過高溫烹調，時間越久、溫度越高，產生的丙烯醯胺含量就會越高。不論是業者或一般人在家做菜，只要是高溫烹調，都會產生丙烯醯胺。

根據國際癌症研究機構（IARC）的致癌物標準，1級為人類確定致癌物、2級為人類可能致癌物、3級為無法分類、4級則代表不會致癌。顏宗海表示，丙烯醯胺目前被列為2A級致癌物，意即在動物實驗上證實會致癌，但人體上並無致癌證據，民眾勿過於恐慌。

食藥署副組長魏任廷表示，因丙烯醯胺在動物身上具致癌性，台灣當初參考歐盟標準，訂定「食品中丙烯醯胺指標值參考指引」，供國內業者做參考、改善品質之用。台北市衛生局表示，根據此指引，「傑可洋芋片(香辣味)」的丙烯醯胺含量超出174ppb，而「Robert Timms 摩卡肯亞咖啡豆」則超出51 ppb。

顏宗海建議民眾，自己在家油炸食物時，溫度不要過高，並在食物呈現淡黃色時即將食物撈起。另外，保持均衡的飲食，少油、少糖、少高溫，避免罹患癌症。

臺北市衛生局也呼籲食品製造業者，依「食品安全衛生管理法第7條規定」實施自主管理。以洋芋片為例，因洋芋片講求脆而乾，魏任廷表示，可透過減少洋芋片的厚度，縮短油炸時間，來達到降低丙烯醯胺含量的目的。

(中時 )

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