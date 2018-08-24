望高寮上的豪大雨的守望者

台中市望高寮夜景公園旁，出現圓頂、高聳的白色建築，原來那是氣象局的防災降雨雷達站。（黃國峰攝）

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C波段雙偏極化都卜勒氣象雷達，或稱防災降雨雷達站，主要用來高密集的監測大氣中的降水粒子，以預測降雨及淹水能量。（黃國峰攝）

熱帶性低氣壓為中南部帶來大豪雨，各地淹水災情也陸續傳出，但未來會如何，讓人擔心，為精準預測降雨及淹水能量，中央氣象局甫於今年6月底於台中市望高寮，建置完成了一座《防災降雨雷達》，為預測致災性豪大雨而努力。

最近有到過台中市望高寮夜景公園的民眾，應該都對公園旁，一棟圓頂、高聳的白色建築，產生疑問？原來那是中央氣象局與水利署為精進降雨及淹水之預警能力，自100年起在北、中、南5處，各建置1部C波段雙偏極化都卜勒氣象雷達（防災降雨雷達），首個雷達已於106年在高雄市林園啟用，望高寮則是全國第二個於107年6月27日正式啟用。

台中市氣象站表示，防災降雨雷達就是經由雷達發射電磁波，當電磁波碰到大氣中的降水粒子，則會產生回波，回波的強度與降水粒子的狀態有關，回波越強，表示下大雨的機率越高，再經由複雜的防洪演算系統，讓水利防災單位得以預估水利設施所能乘載的量，而及早做準備。

以往中央氣象局是以4座S波段都卜勒氣象雷達來觀測，但S波段主要是以長期監測為主，監測距離是460公里的大範圍，每10分鐘，1、2公里才傳回一筆資料，C波段監測則只監控75公里以內的降水，且資料密度是每2分鐘、150公尺就有一筆資料，相對上就能提供更密集、準確的資訊。

(中時 )

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