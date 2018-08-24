邱垂正訪日韓控訴陸打壓 只會讓台灣更堅定走向世界

2018年08月24日 17:59 中時 林勁傑

繼陸委會主委陳明通訪美後，陸委員副主委邱垂正本周也赴日本與韓國拜會國會議員以及相關智庫說明我兩岸政策，並強調「中共打壓只會讓台灣更堅定走向世界。」他痛批，大陸近期奪我5個邦交國，對台進行極限打壓，並在世界各地採行「銳實力的掠奪」，提醒國際社會應防範對岸霸權勢力的擴張。

邱垂正在日、韓多場座談會指出，兩年多來我國致力於維護兩岸關係和平穩定，但大陸卻處心積慮惡意改變現狀，包括一連串外交極限打壓，針對性軍事武力威嚇、片面中斷官方互動機制，升高台海緊張情勢等，以及近日奪我邦交國薩爾瓦多並建交，意圖壓迫台灣屈從其政治主張，是惡意破壞台海及區域和平穩定的亂源。

邱垂正強調大陸兩年多來共掠奪我5個邦交國，極力阻撓我參與國際組織，這絕非是台灣在國際上犯錯，這不僅是兩岸間的問題，更是國際社會共同問題，大陸正在世界各地採行「銳實力的掠奪」，無論是干涉各國內部事務，或是破壞國際市場秩序，均已造成全球局勢高度不穩定，國際社會應注意及防範此一霸權勢力的擴張。

邱垂正也以近期兩韓透過和平對話降低朝鮮半島緊張為例，來呼籲大陸應立即停止對我一再軍事武力威嚇、外交打壓及滲透分化，檢視其內部治理及對外政策出現誤判情勢的問題。儘早與我透過溝通對話化解分歧，方有助兩岸關係良性互動發展。

邱垂正此行除拜訪日、韓國會議員外，也走訪東京大學兩岸關係研究組、日本智庫「笹川平和財團」，並與日本多位資深媒體論說委員進行茶敘溝通；韓國則訪問民主研究院、國防政策研究院、統一研究院、高麗大學台灣研究中心等學術機構。

(中時 )