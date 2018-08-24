風浪大無法靠岸 麗星郵輪乘客霸船抗議

寶瓶星號旅客不滿郵輪因颱風因素無法靠岸石垣島，大約50名旅客霸船抗議。（李怡萱翻攝）

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李怡萱
數十名民眾高喊「抗議」，要求船公司出面。（李怡萱翻攝）

麗星郵輪又傳霸船！寶瓶星號旅客不滿郵輪因颱風因素無法靠岸石垣島，大約50名旅客霸船抗議，郵輪24日下午2時30分抵達基隆港，航港局北部航務中心指出，經統計後共有1600餘名旅客決定下船，50人決定待在船上向船公司抗議。

據悉，共1600名遊客參加22日的麗星郵輪3天2夜石垣島之旅，但船因天候因素無法靠岸，只好在公海航行。船公司事後透過廣播宣布，每房提供船上消費金1千元，遊客認為船公司不尊重消費者，要求麗星郵輪「賠償差價」。

基隆市消保官黃美瓏表示，遊客下午曾致電要求消保官上船協調賠償事宜，但揚言協調不成就不下船， 且目前還沒有提出具體訴求。黃美瓏說，遊客若對船公司不滿，可透過協調機制處理，罷船不僅不理性，還會影響其他遊客，呼籲民眾「先下船再協商」。

麗星郵輪經銷旅行社業者黃副總指出，民眾出發前都有簽旅客協議書，上面清楚寫明「若有不可抗力天氣因素，船方有權更改航程」。另外，針對民眾質疑船方早知道無法靠岸石垣島還硬要出發，黃副總也澄清，「不可能明知無法登島還刻意開船」。他說，船長會評估氣候狀況，若風浪太大實在無法冒險讓船靠岸，希望遊客多體諒。

(中時 )

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