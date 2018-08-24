慘！女星彩排腰部拉傷 忍痛抱病上陣

馬妞抱病苦練國標。（圖片提供：民視）

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馬妞練國標拉傷腰。（圖片提供：民視）

馬妞日前上民視《舞力全開》節目，當天錄影製作單位企畫「永遠不嫌晚」特別節目，還邀請了蕭瑤、小百合、陳瓊美以及沈芳如一起挑戰國標舞！馬妞對國標「一試成主顧」，再度挑戰國標舞選擇了唯美動人的倫巴，而個性較為急躁的她在排練的過程，腰部不小心拉傷，但敬業的她隔天還是忍痛上節目。

對此馬妞苦笑說：「肺炎又感冒，有冷氣根本咳不停，沒冷氣又無法練舞，一吃藥就會想睡恍神，真的很對不起李士堅老師」，但也咬牙練舞把舞序完成，把最好一面呈現給大家。比賽前一天排練時，馬妞不自覺腰部拉傷，回家睡覺的時候才發現痛到無法翻身，而李士堅老師為配合馬妞，在正式比賽前臨時修改動作，讓她肢體擺動更順暢，但難度卻沒減低，馬妞在完成舞蹈後，手還不斷撐著腰，表示其實在知道自己腰部受傷時，其實有想要放棄的念頭，但花了很多時間與李士堅老師練習，放棄很可惜也對不起老師跟自己，於是一轉念，馬妞不改搞笑本性，上場前在後台大喊「衝衝衝」，忍痛堅持下去，敬業精神讓人佩服。KIMIKO老師也說，看到馬妞有趣的小動作，彷彿看到她過的身段，甚至在抬舉的動作還比出『食指劍』，很有俠女的感覺，讓全場笑翻！

(中時 )

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