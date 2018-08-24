反對粉絲集資應援生日 胡歌這樣做帥炸！

胡歌下月過36歲生日。（圖／中時資料照片）

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胡歌發文請粉絲別為他集資慶生。（圖／取自胡歌微博）

大陸男星胡歌近來常在微博和粉絲分享逗趣日常，今(24日)稍早他忽然嚴肅表示，因生日將至，他聽聞了不少粉絲們的慶生計畫，反對以慶生為由集資行善，「實在有違我的初衷」，並說如果真的想為他做什麼，在9月20日那天早上默默在心裡幫他許願，或多刷2次牙就夠了，笑說畢竟920是國際愛牙日，希望粉絲學習從心出發做善事，而不是為了他，帥氣言行再度被讚爆。

胡歌日前心血來潮回歸微博，還拋下男神包袱，「自黑」曬出一張臉被門夾到的自拍，笑翻網友，今他收起玩笑，嚴肅回應對於粉絲為他慶生的立場，直言了解他的「胡椒」都知道，平時自己是不收禮物的，所以不支持任何為他花錢的活動，就算是做善事他也一樣反對，「是希望大家真正從心出發，關心需要幫助的人群，從而讓自己的人生變得更有價值和意義，所以也懇請大家不要以為我慶生的目的來集資行善，這實在有違我的初衷」。

明白粉絲的心意，胡歌再說：「如果你覺得9月20號那天有一些不同尋常，你可以在醒來的那一刻，為自己許下一個小小的願望，或者在心裡給我一個特別的祝福，這對我來說，就是最好的禮物」，並笑說如果真想要有什麼實質舉動，不如多刷幾次牙齒，「畢竟，920還是國際愛牙日呢」，貼心提醒引來網友回應：「這才是真正優秀的偶像」、「好的！你生日你說了算！但是一定要快樂啊！」、「老大，我會努力掙錢，以後多做慈善，哪怕小慈善我也會做下去」。

(中時電子報)

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