花蓮》金牌射箭小將化身公益小尖兵 賣文旦柚為創世募經費

2018年08月24日 17:55 中時 張祈

花蓮縣吉安國小射箭隊3名小將上月代表台灣赴美比賽，擊敗各界好手射下4金1銀佳績。（教練吳祐君提供）

花蓮縣吉安國小射箭隊3名小將上月代表台灣赴美比賽，擊敗各界好手射下4金1銀佳績，今天他們全副武裝，出席創世基金會花蓮分會擔任公益代言人，在教練指揮下，拉滿弓射向前方柚子箭靶紅心，象徵500箱愛心文旦柚全數賣光光。

吉安國小射箭隊學生曾承昊、陳玟馨及林思驊化身為創世公益小尖兵，協助推廣花蓮鶴岡文旦，教練吳祐君說，吉安射箭隊從成立到今年能順利出國比賽，就是受到各方贊助與支持才能順利成行，不僅要奪下好成績回饋善心人士，更藉由這次代言活動，教導小選手身體力行回饋社會。

創世基金會與花蓮Play有機地合作，連續4年捐贈柚子協助義賣，今年邀請小小台灣之光一起響應，目標義賣500箱價格700元的愛心文旦柚，幫助在地小農銷售作物外，銷售金額也作為創世基金會到宅服務經費。

現場陪同射箭選手做公益的立委徐榛蔚，讚賞學生們為國爭光之餘，還能動手做愛心，她鼓勵小將們，要記得過去接受的幫助，社會中仍有許多需要關心的弱勢團體需要協助，有機會一定要持續伸出雙手，幫助他們。

創世基金會組長薛淑瑛指出，近年來受到年金改革影響，社福單位紛紛受到波及，募款相較吃力，甚至接到不少取消定期定額捐款的電話，今年500箱的目標，目前也僅出售不到50箱，也盼各界能踴躍響應訂購，愛心認購專線（03）824-2929。

(中時 )