中南部淹大水 黃暐瀚警告：民眾不相信政府 傷害更嚴重

中南部豪雨成災，嘉義市區淹水情況嚴重，也造成部分超商已暫停營業。（翻攝臉書朴子民意觀察站）

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中時電子報
/綜合報導
高雄人苦中作樂，說「神隱少女在日本拍就好，跑到高雄幹嘛」 (圖／翻攝自臉書)

熱帶低壓帶來豪大雨造成中南部嚴重災情，讓高雄、台南數百億元治工程瞬間破功。資深媒體人黃暐瀚今在臉書提醒民進黨政府：「治水預算，到底有多少錢，被花到了廣告？有多少工程，可能其實可以做得更好？一旦民眾不相信政府了，才是比這次水災，更嚴重的傷害。」

黃暐瀚表示，高雄市建造三民十全滯洪池等15座滯洪池，總滯洪量326.6萬噸，前高雄市長陳菊曾宣稱「高雄從此不淹水」！高雄人在被告知「高雄不會淹水」、「高雄滯洪超強」、「高雄為了治水花了303億」，整整一年了。結果，結果才短短50天不到，就慘被打臉了。

黃暐瀚舉出高雄輕捷淹成動畫電影「神隱少女」裡頭的水上電車模樣，大嘆「這樣的高雄，好意思說，治水成功？」

黃暐瀚指出，自由時報、鏡週刊、關鍵評論網、遠見雜誌報導「高雄12年砸303億治水 15座滯洪池居全國之冠」等相關新聞，一查竟然是高雄市花錢買的廣告。所以，黃暐瀚質問「303億的治水預算，到底有多少錢，被花到了廣告？有多少工程，可能其實可以做得更好？」並提出警告「一旦民眾不相信政府了，才是比這次水災，更嚴重的傷害。」

(中時電子報)

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