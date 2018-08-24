小港淹大水 里長怨9年鴻溝沒清淤

高市小港區宏亮里里長宋震寶（左）23日怒控市府水利局未確實執行鹽水港溪清淤。（柯宗緯攝）

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高市小港區宏亮里里長宋震寶（左三）23日找來多位議員聲援，怒控市府水利局未確實執行鹽水港溪清淤，導致大半小港遭水淹。（柯宗緯攝）
小港23日淹大水，地方將矛頭指向鹽水港溪未清淤。（柯宗緯攝）

823高雄大水患，小港無處不淹，里長宋震寶24日將矛頭指向水利局，控訴9年來爭取清除鹽水港溪淤土無人理睬，造成溪水暴漲，水漫周邊7里，引發民怨。水利局認為，淹水與清淤無直接關係，但將通盤檢討，並計畫清淤下游。

「小港繳的稅最多，但建設卻差人一截！」宏亮里里長宋震寶指出，鹽水港溪全長5公里，這些年來淤土不斷堆積，他上任後積極爭取執行清淤工作，但有關單位只會說鬼話托推，「難道要等到出人命才要重視嗎？」

宋震寶說，前天鹽水港溪因大雨暴漲，10多尺深的溪水溢出到路面，沿海工業區廠房、周遭7個里民宅、商家無一幸免，就連漢民派出所巡邏警車也被卡在水中，但政府視而不見，沒能苦民所苦。

水利局市區排水一科科長張育豪反駁，今年4至6月甫執行完北林橋至臨工一橋間800米清淤作業，共清出4.2萬多立方；一般來說，清到防洪需求既可，不能無限挖，否則會影響護岸功能，至於里長指的涵洞淤土將再檢視有無清淤必要。

張育豪強調，不該將淹水與清淤工作直接做連結，高市很多地方也淹水，像是愛河、後勁溪都不敵強降雨，「外水位很高，內水位要排很慢」。水利局將待天氣轉好後，檢視測量狀況，初估臨工一橋至下游段近2公里清淤預算為1700萬。

今日市議員鄭光峰、陳麗娜、曾麗燕與參選人朱挺玗皆到場關心。鄭光峰要求水利局在今年內提出清淤計畫，將聯合其他議員直接向市長報告爭取。陳麗娜則認為需通盤檢討整體清淤工程，才能一勞永逸。

(中時 )

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