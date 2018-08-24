淹水戶別急著清！ 先拍存證可獲稅減免

2018年08月24日 18:08 中時 柯宗緯

823豪雨成災，重創高雄市民家園、財產。不過可先別急著清理，高雄國稅局提醒，若有財物受損，務必拍照保存證據，並於災害發生後30日內申請減免稅捐。另外，高市府針對住屋淹水達50公分以上，每戶發放1.5萬救助金。

高雄遭水患，不少市民汽車、房屋、土地泡水，損失慘重。高市稅捐處處長李瓊慧表示，如受災情形符合相關減免規定，可於規定1個月內，就近向該處或分處申報減免房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅。

稅捐處指出，汽機車泡水災情多，牌照稅減免分為可修理後使用及不堪使用。其中，不堪使用或暫停使用，可向監理機關辦理報廢、繳銷、停駛、註銷登記手續，使用牌照稅計徵至災害發生之前1日。若修復後使用，即按實際修復日數減免。

有關個人或營業人財物損毀，涉及所得稅、營業稅、貨物稅及菸酒稅等之減免申請，民眾可上高雄國稅局官網「災害損失報備專區」查詢國稅、地方稅災害損失減免、稅捐延期或分期繳納相關資訊。

高市府也指出，設籍並實際居住市民，住屋遭水淹達50公分以上者，可依《高雄市災害救助金核發辦法》每戶發放救助金1.5萬元，市民可上社會局官網查詢申請補助標準；若災民無法即時申辦，只要在3個月內檢附相關申請文件向區公所提出即可。

(中時 )