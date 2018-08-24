傍晚才宣布停班停課惹民怨 南市府：依氣象局資料評估

台南市代理市長李孟諺23日下午坐鎮在災害應變中心時，緊盯氣象局傳來的資料，眉頭深鎖思考決策。（程炳璋攝）

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台南市23日上午10時起開始下起「雨炸彈」，氣象局當日下午14時列為大豪雨區，官方卻遲至傍晚16時才宣布晚上停班停課，各處道路已淹水不通，下班民眾開車堵在馬路上回不了家而怨聲載道，台南市政府說明是依據氣象局資料與實際淹水情況評估，作成決策。

台南市23日上午10時雨勢轉強，下午更是大雨滂沱，台南市災害應變中心下午1時30分才1級開設，氣象局下午2時已公布台南市列為大豪雨區。

此時台南市各區已開始淹水，市府卻仍在開會討論，直到2小時後才宣布晚上停班停課，各地淹水災區已陸續拉起封鎖線，造成多處道路大塞車。

下班的民眾開車堵在路上，回不了家，經過一天，網路上抱怨連連，PTT上許多網友批評官方決策太慢，直斥「人命從來就不值錢」、「又要叫我去跟老闆講嗎？」

台南市新聞處表示，台南市政府有簽約的天氣風險評估公司與成大氣象團隊，根據氣象局公布的資料條件作出報告，再依照實際淹水情況，開會評估，經過市府各局處報告整備情形，再作出停班停課決定。

台南市新聞處處長許淑芬表示，氣象局23日下午2時將台南市列為大豪雨區，市府團隊評估後決定晚上停班停課，氣象局23日晚間8時25日再將台南市列為超大豪雨區，官方再決定24日整天停班停課。

(中時 )

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