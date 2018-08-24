跟隨花香按圖索驥 探索濟州神話

2018年08月24日 18:18 中時 徐力剛

透過「手工皂DIY」課程，學員可親身體驗製作山茶皂樂趣。（徐力剛攝）

當地特產「山茶花茶」橘紅色茶湯風味迷人。（徐力剛攝）

「OSULLOC Tea Stone」選用大片玻璃窗設計，自然採光極佳。（圖片提供／愛茉莉太平洋）

學員體驗正統「韓國茶道」，學習與大自然對話。（徐力剛攝）

「西廣茶園」絕美景致吸引韓星李敏鎬來此拍攝廣告。（徐力剛攝）

粉紫色「繡球花」盛開時，宛如走入花卉建構伊甸園。（徐力剛攝）

特色山茶花「石鍋拌飯」香氣獨特，深受老饕喜愛。（徐力剛攝）

「濟州小屋」建築使用濟州島特產火山岩裝飾。（圖片提供／Alina 愛琳娜 嗑美食瘋旅遊）

原木色系用餐區提供旅人絕佳品飲體驗。（圖片提供／Alina 愛琳娜 嗑美食瘋旅遊）

特色氣泡飲色彩繽紛，驅除炎夏暑意。（圖片提供／Alina 愛琳娜 嗑美食瘋旅遊）

「漢拿山蛋糕」造型逼真，鬆軟蛋糕佐以白巧克力醬品嘗。（圖片提供／Alina 愛琳娜 嗑美食瘋旅遊）

韓國最南端「濟州島」自然景觀豐富，加上獨特火山地貌，百花齊放美不勝收，素有「天使遺落眼淚」美譽。讓人想起唐詩人 李白《落日憶山中》有云：「東風隨春歸，發我枝花」，頗具異曲同工之妙。

隨時序入夏，百花爭奇鬥豔，旅人跟隨花香腳步按圖索驥，探索未知濟州神話。「冬柏村」位於島嶼東南部，300年前村落形成時，先人種植大量山茶作為防風林，在韓文中「冬柏」為「山茶」之意，每年11至2月花季，紅色花瓣與翠綠枝葉相稱，古樸且典雅。

在韓國山茶用途十分多元，其中「山茶花籽」常作為髮油原料，收成時僅採集自然掉落種子，以維護自然循環。來到冬柏村，除欣賞嬌豔欲滴山茶花外，可體驗「手工皂DIY」課程，由種植山茶村民擔任教師，透過故事讓學員更了解山茶花之美，親手製作山茶皂與好友創意大PK。

午間時段大啖美味山茶料理，韓式「石鍋拌飯」先將小菜與辣拌醬均勻混合，最後淋上山茶花油畫龍點睛，初嘗口感微辣，淡淡花香繚繞舌尖不散，愈吃愈上癮。盛開「繡球花」是夏天濟州島另一大賣點，淡藍、粉紫色花海好不壯觀，花瓣顏色依品種與土壤酸鹼度略有不同，許多情侶專程換上情侶服來此拍照，晉升時下最夯打卡點。

濟州島「綠茶」締造韓國版綠色奇蹟，島上「西廣茶園」為全球3大綠茶產區之一，蔚藍天際與大片茶園交織出如畫美景，被innisfree相中成為韓星李敏鎬拍攝廣告場景，頓時聲名遠播。綠茶含豐富兒茶素、胺基酸、菸鹼素等成分，並具備高抗氧化能力，常用於製作化妝品和加工食品。

鄰近茶園「濟州小屋」，建築外觀採用當地火山岩打造，室內裝潢以木質調為主視覺設計，大片玻璃窗採光充足，日光輕灑地面舒適宜人，由innisfree直營的濟州小屋，透過「吃」美食、「聽」風聲、「聞」香氣、「看」美景與手作課程，帶給旅客五感滿足。室內咖啡廳空間寬敞舒適，提供精緻茶點與飲品供旅人享用，特色氣泡飲品色彩繽紛，讓人打從心底涼快起來，別忘了品嘗隱藏版「漢拿山蛋糕」，白巧克力醬沿火山壁緩緩流下，療癒感十足。

想一親綠茶芳澤，走一趟「OSULLOC Tea Stone」便知，韓國「茶道」強調回歸自然理念，房間透明玻璃窗可直視茶園與濟州特色森林，讓心擁抱自然。學員在專業品鑑師帶領下，展開40分鐘「茶藝課程」，首先以滾燙熱水沖泡綠茶「雀舌」，茶香伴隨水氣撲鼻而來，品鑑師提醒，當茶湯注入杯中，記得維持約1個拳頭空間，讓熱水與空氣接觸降低溫度，避免茶湯過於苦澀，最後透過左手托杯、右手拿杯方式，品味茶道美好。輕啜一口淡黃色茶湯，風味清香淡雅，尾韻回甘香醇。

(中時 )