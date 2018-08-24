豪雨重創南台灣 慈濟與軍方涉水救災送熱食

24日嘉義地漥地區陸續傳出淹水災情，嘉義防災協調中心接獲通報，截至15點前，共分6條路線發送1900個熱便當。（圖／慈濟基金會提供）

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台南、嘉義慈濟志工搭乘慈濟救災船、橡皮艇，涉水走在淹水的街道上，挨家挨戶送便當。（圖／慈濟基金會提供）
嘉義慈濟志工提供福慧床、慈濟毛毯、衣物到新埤集會所，給安置於此的鄉親使用。（圖／慈濟基金會提供）
前往布袋鎮、東石鄉、溪口鄉災區道路中斷，慈濟志工請求軍方協助運送。軍方派出雲豹甲車、人員運輸車協助人員與便當、物資運送。（圖／慈濟基金會提供）
軍民一心，軍方協助慈濟志工，將熱騰騰的便當送到鄉親手上。（圖／慈濟基金會提供）
慈濟志工24日下午在台北和平體育館舉辦「七月吉祥月祈福會」，與會法師帶領全體數千位民眾，一起為台灣祈福。（圖／慈濟基金會提供）

一艘艘慈濟救災船，在台南、嘉義水災地區的風雨中堅定向前，一輛輛軍車載著慈濟志工準備的熱食，一戶戶將熱騰騰的便當送給受災鄉親。

南台灣超大豪雨未歇，南部縣市低窪地區陸續傳出淹水災情，23日、24日南部地區慈濟志工動員進行防災、救災工作，除提供慈濟毛毯、福慧床等物資，更到收容中心關懷鄉親。嚴重淹水的低窪地區交通中斷，慈濟志工在軍方協助下，嘗試多條路線、千迴百轉後，涉水將熱騰騰的便當送鄉親手中，鄉親不禁感動地說：「謝謝你們！」。

23日高雄、屏東地區陸續傳出淹水災情，中南部地區慈濟志工開始進行防救災工作、預備物資，24日鋒面北移，造成嘉義、台南低漥地區嚴重淹水，台南、嘉義慈濟志工於上午啟動防災協調中心。

嘉義縣低窪地區如溪口鄉、布袋鎮、東石鄉、義竹鄉、新港鄉、太保市等地區，水深造成多處交通中斷，嘉義防災協調中心接獲公所、村長通報熱食需求，截至24日17點半前，250位包含嘉義慈濟志工、大林慈濟人員，共分7條路線發送4430個熱便當，另外還有提供福慧床、慈濟毛毯、衣物到新埤集會所，給安置於此的鄉親使用。

其中前往布袋鎮、東石鄉、溪口鄉災區道路中斷，慈濟志工請求軍方協助運送。軍方派出雲豹甲車、人員運輸車協助人員與便當、物資運送，大林慈濟醫院賴俊良副院長、慈濟基金會員工、慈濟志工等搭上軍車，一起將熱騰騰的便當送到鄉親手上。

慈濟志工搭乘慈濟救災船、橡皮艇送災！台南、嘉義慈濟志工分別搭乘慈濟61、慈濟51號救災船，涉水走在淹水的街道上，挨家挨戶送便當。大林慈濟醫院賴寧生院長在上午協助裝便當後，也推著橡皮艇到嘉義溪口鄉送熱便當。

雲林地區上午風雨雖大，慈濟志工除已進行防救災工作，更支援餐盒到嘉義，雲林急難救助隊也前往嘉義支援。高雄慈濟志工也前往關懷被掉落的鷹架壓到的往生者家屬，40位岡山區慈濟志工也在24日下午準備3百個便當，送到淹水嚴重的嘉興里。截至8月24日17點半前，嘉義、台南、高雄慈濟志工，共送出超過8300個便當。

各區慈濟志工今天下午陸續舉辦「七月吉祥月祈福會」，在台北和平體育館，與會法師帶領全體數千位，一起為台灣祈福。

慈濟基金會表示，「天災無情、人間有愛」，即使南部地區面臨致災性豪雨侵襲，但慈濟志工與軍方深入災區關懷的身影，未曾歇息，南部地區慈濟志工持續結合軍方投入災區關懷，並提供受災區鄉親需求。

(中時 )

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