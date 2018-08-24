《中時晚間快報》熱帶低壓走 西南氣流交棒 中南部雨下到下周四

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中時電子報
綜合報導

◎熱帶低壓走 西南氣流交棒 中南部雨下到下周四

昨登台的熱帶低壓因被中央山脈破壞結構，使其速度減緩、方向轉變，北部地區所受影響才不如氣象局預估的嚴重。氣象專家吳德榮表示，此次中南部災情會如此嚴重，是因為低壓速度慢，連續降雨、累積雨量多，才會淹水災情不斷。

◎斷交潮 政府團隊有無討論零邦交 黃重諺：有想過

蔡政府上台後，出現斷交潮，總統府發言人黃重諺今天結束電台專訪時被問到，政府團隊是否討論過「零邦交」，他表示，「我相信是有」；他強調，各種狀況都應該去研判。

◎白宮關注台薩斷交 批北京干預西半球事務

據美國之音（VOA）中文網24日報導，白宮23日晚上發表書面聲明，對薩爾瓦多與台灣斷交，轉而承認北京表示關注。白宮的聲明說，斷交決定不僅影響薩爾瓦多，而且影響整個美洲地區的經濟健康與安全，美國嚴重關切薩爾瓦多政府迎合中國大陸看似對西半球國家事務的干涉，將重新評估美國與薩爾瓦多的關係。

◎王力宏三度當爸 喜獲子 打趣說：「情敵不是貝多芬」

恭喜！王力宏和李靜蕾結婚5年多，已有嘉莉和嘉娜兩個寶貝女兒，他在24日宣布喜迎兒子王嘉耀誕生，母子均安，他今PO出和李靚蕾及兒子三人合照，打趣說：「我的情敵不再是貝多芬，而是王嘉耀。」拿他23年前的歌曲〈情敵貝多芬〉當梗。

(中時電子報)

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