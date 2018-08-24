空汙法上路 大型車司機在劉建國記者會怒吼：不再投民進黨！

2018年08月24日 19:14 中時 周麗蘭

縣議會副議長蘇俊豪希望加嚴規定暫緩實施，補貼貸款利息購車，等景氣變好再執行。（周麗蘭攝）

縣議員蔡秋敏表示，新修訂的空汙法令柴油車司機苦惱，無論走到哪都被幹譙。（周麗蘭攝）

斗六市長參選人林慧如表示，如果新法硬要上路，不知道要把雲林人逼到甚麼地方去（周麗蘭攝）

吊車司機李文權說到激動處，痛罵「不要再投民進黨，他們嫌票太多！」出席記者會的民代們一陣尷尬。（周麗蘭攝）

起重機業者拉起紅布條「老車不是贓車」抗議中央貿然要求一、二期柴油車退場。（周麗蘭攝）

空汙法三讀通過，一期、二期柴油車淘汰倒數讀秒，三期車必須加裝濾煙器，立委劉建國接受許多大車司機陳情，24日舉行記者會要求暫緩實施，一名司機說到激動處直言「不要再投民進黨了，他們嫌票太多」。

混凝土壓送車業者李紹福表示，秤仔車、泵浦車打造無數台灣橋粱等公共工程，新車動輒700、800萬元買不起，所以大家都買中古二手車，雲林縣九成以上都是一期、二期車，貸款15年買一輛二手車270萬元，若政府不要一、二期車，5年前就應該說，突然要淘汰是要他們怎麼辦？

李紹福說，他公司養5輛車，60個家庭就靠5輛車吃飯，若政府貿然實施新法，將傷害很多家庭。

吊車司機李文權憤怒說，一輛中古吊車要500、600萬元，十年才能賺1000萬元，一輛吊車要養四代人，空汙法加嚴規定三讀通過後，想到就痛苦；三期車要加裝濾煙器，加裝後會滴油引起火燒車，他寧可不做，環保署行政命令能凌駕交通部母法嗎？

李文權肯定劉建國敢仗義直言，痛罵「這個政府只看選票做事」，說到激動處直罵「不要再投民進黨，他們嫌票太多！」引起出席記者會的民代們一陣尷尬，李文權致歉自己失態。

劉建國表示，他行文環保署呼籲聆聽柴油車主聲音，只得到含糊回應說已充分說明，23日副總統陳建仁下鄉到雲林，他沒出席，他也想問中央官員到雲林是想聽到甚麼聲音？此事一直無法得到回應，才開記者會。

劉建國強調，大車是許多司機的生財工具、第二生命，政府應在合情合理下降低空氣汙染，沒有適當配套措施只會造成社會恐慌。

縣議會副議長蘇俊豪表示，空汙法很重要，但人民生計更重要，台北市沒有大車，感受不到大車司機的心聲，對雲林縣民而言，若新法要上路，應補助購車到底，否則加嚴標準不應上路，老車自然會淘汰；如果採補貼貸款利息購車，等景氣變好再執行。

前縣府農業處長、斗六市長參選人林慧如表示，政府應該是來解決問題，不是製造問題，最近走到哪裡都有車主、修理車業者陳情，雲林縣工程界怪手都是中古的，巴士也都是都會區汰換的車，雲林的社會現象就是如此，如果新法上路，到底要把雲林人逼到甚麼地方去？

縣議員蔡秋敏表示，這個問題無論走到哪都被幹譙，她也認為應該讓老車自然淘汰就好，油費多了、修理頻率高了，車主自然會汰舊換新。

(中時 )