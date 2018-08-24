「誰能改善淹水就投誰！」 藍綠員林市長參選人各提解方

2018年08月24日 19:01 中時 謝瓊雲

已連任五屆彰化縣議員的國民黨籍員林市長參選人游振雄，強調自身資深水利會會務委員的經驗，熟知區內灌排溝渠水文狀況，治水患需有長遠計畫才是根本。（謝瓊雲翻攝）

誰解決淹水問題，就投誰！被視為南彰化票倉的員林市，近年飽受淹水之苦，藍綠市長候選人紛紛提出治水政見爭取認同，綠營陳秋蓉24日提出增加滯洪池等全方位防洪治水計畫，藍營游振雄則強調新闢道路規畫雨水下水道才是長遠之計。

員林184公頃市地重劃後，許多低窪處農地紛紛被地主以不透水鋪面填平成建地，夏季汛期瞬間強降雨後就大淹水，圓林園滯洪池年初雖啟用，仍不敵暴雨，員林市西區、山腳路逢雨必淹，市民淹水淹到怕、氣得跳腳，紛紛上網急徵「治水市長」。

陳秋蓉表示，當務之急是在市政管理上啟動預防性巡視、建立防災通報網，預先在易淹水區部署抽水機；再盤點既有公園綠地、操場或建築基地等開放空間，舖設透水鋪面、導入滯洪能力，將員林發展成海綿城市。

她說，改善淹水重災區，應優先改建靜修路、北河街等南北側溝，員林目前僅有一座位在北區的大型滯洪池公園，明顯不夠，若能增設龍燈公園滯洪池，才能容納宣洩不及水量。全面檢討山腳路防洪排水設施，包含水土保持、排水涵管的暢通及各條野溪流入排水系統的狀況。

游振雄則說，身為彰化農田水利會資深會務委員，熟知員林灌排水溝渠狀況；解決水患需有集水抽排概念，滯洪池不是萬靈丹，針對員林水文流向高層落差，進行有效疏導才是根本之道。

他說，下大雨時可增設臨時抽水站將雨水抽入萬年圳、八堡圳、石苟排等舒緩應急。也將建議爭取台76線銜接員林大道、137線山腳路改線新闢道路等工程，規畫雨水下水道，共構或沿路線建構大型排水，將雨水導入排往員林大排，才能徹底解決。

(中時 )