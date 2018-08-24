「誰能改善淹水就投誰！」 藍綠員林市長參選人各提解方

今天彰化縣雖宣布停班停課，因白天風雨不大，參選員林市長的民進黨籍彰化縣議員陳秋蓉依原定行程，召開記者會端出政見牛肉，呼應市民需求發表全方位防洪治水計畫。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
已連任五屆彰化縣議員的國民黨籍員林市長參選人游振雄，強調自身資深水利會會務委員的經驗，熟知區內灌排溝渠水文狀況，治水患需有長遠計畫才是根本。（謝瓊雲翻攝）

誰解決淹水問題，就投誰！被視為南彰化票倉的員林市，近年飽受淹水之苦，藍綠市長候選人紛紛提出治水政見爭取認同，綠營陳秋蓉24日提出增加滯洪池等全方位防洪治水計畫，藍營游振雄則強調新闢道路規畫雨水下水道才是長遠之計。

員林184公頃市地重劃後，許多低窪處農地紛紛被地主以不透水鋪面填平成建地，夏季汛期瞬間強降雨後就大淹水，圓林園滯洪池年初雖啟用，仍不敵暴雨，員林市西區、山腳路逢雨必淹，市民淹水淹到怕、氣得跳腳，紛紛上網急徵「治水市長」。

陳秋蓉表示，當務之急是在市政管理上啟動預防性巡視、建立防災通報網，預先在易淹水區部署抽水機；再盤點既有公園綠地、操場或建築基地等開放空間，舖設透水鋪面、導入滯洪能力，將員林發展成海綿城市。

她說，改善淹水重災區，應優先改建靜修路、北河街等南北側溝，員林目前僅有一座位在北區的大型滯洪池公園，明顯不夠，若能增設龍燈公園滯洪池，才能容納宣洩不及水量。全面檢討山腳路防洪排水設施，包含水土保持、排水涵管的暢通及各條野溪流入排水系統的狀況。

游振雄則說，身為彰化農田水利會資深會務委員，熟知員林灌排水溝渠狀況；解決水患需有集水抽排概念，滯洪池不是萬靈丹，針對員林水文流向高層落差，進行有效疏導才是根本之道。

他說，下大雨時可增設臨時抽水站將雨水抽入萬年圳、八堡圳、石苟排等舒緩應急。也將建議爭取台76線銜接員林大道、137線山腳路改線新闢道路等工程，規畫雨水下水道，共構或沿路線建構大型排水，將雨水導入排往員林大排，才能徹底解決。

(中時 )

空汙法上路 大型車司機在劉建國… 同為醫生天差地遠！ 網友譏：功…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。