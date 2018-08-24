台26線竹坑段土石流礙交通　屏縣府拚在午夜前搶通

2018年08月24日 18:49 中時 謝佳潾

台26線竹坑段24日發生土石流，導致南北交通一度中斷，楓港工務段出動大型機具搶通。（謝佳潾攝）

台26線竹坑段24日發生土石流，導致南北交通一度中斷，楓港工務段出動大型機具搶通。（謝佳潾攝）

台26線竹坑段24日發生土石流，導致南北交通一度中斷，楓港工務段出動大型機具搶通。（謝佳潾攝）

台26線竹坑段24日發生土石流，導致南北交通一度中斷，楓港工務段出動大型機具搶通。（謝佳潾攝）

台26線竹坑段24日發生土石流，導致南北交通一度中斷，楓港工務段出動大型機具搶通。（謝佳潾攝）

台26線竹坑路段24日一早發生土石流，幸無人傷亡，但滿路的沙泥及石頭影響破百輛車動彈不得，不管是遊客還是趕上班、上課的民眾，身陷車陣至少2小時，終在中午前恢復單線雙向通車，縣長潘孟安則指示午夜前全力搶通，拚恢復雙向通車。

屏縣府指出，楓港大橋因水位上漲，上午8時起預警性封閉，民眾改由替代路線高架橋繞道行駛，至11時30分已開放通行，而台26線楓港往車城方向的竹坑段有部分坍塌，經過搶修，中午前也恢復單線雙向通車。

潘孟安下午馬不停蹄趕往台26線7.5公里處竹坑段，視察土石流影響路面問題，並指示午夜前全力搶通，拚恢復雙向通車，另也視察台26線9公里處，他說，該處路基掏空造成直徑約3公尺的大坑洞，縣府已要求三工處儘速回填、做好警示，維護用路人安全。

(中時 )