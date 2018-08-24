大甲幼獅工業區四好溪護牆傾斜 岌岌可危

2018年08月24日 18:50 中時 陳淑娥

大甲幼獅工業區住宅區四好溪畔巷道淘空下陷，市議員吳敏濟（右）要求盡速搶修。（陳淑娥攝）

大甲幼獅工業區住宅區四好溪護牆，連日來不敵強降雨發生傾斜及路面下陷，恐有崩塌之虞，市議員吳敏濟24日急邀相關單位會勘，水利局允諾進行搶修，將原有磚牆改成鋼筋混凝土結構，以確保社區居民安全。

日南里長曾子容指出，原來的青三路1巷四好溪岸邊有許多老樹，近年來逐漸被水沖失，造成巷道地層下陷且路面傾斜，民宅牆面也出現許多裂縫；附近里民為顧及住家安全，自行在牆腳裂縫處塗水泥，但不見效果，希望市府能全面更新老舊巷道及護牆，讓大家住的安心。

吳敏濟表示，四好溪畔巷道已淘空下陷約達100公尺長，緊貼民宅的溪岸磚砌護牆已向外傾斜10餘公分，自己多次前往勘查後憂心忡忡，為了避免發生大規模崩塌，建議水利局應以緊急災害程序處理，不要讓居民隨時處於恐懼之中。

吳敏濟在現場發放給居民一份施工同意書，並徵得他們意見，未來護岸完工之後，將以鋼筋混凝土修築護牆，且考量到幼童的安全，護牆的高度和既有磚牆要相同。

水利局水利工程科正工程司鄭嘉寬帶領工程顧問勘查後表示，受損部分位於巷道出入口，人車進出十分頻繁，在居民完成施工同意書後，市府將以最快速度處理；而未來機具進駐後，會先清除岸邊雜草，在調查淘空程度及受損規模後，再進行工程設計及施工。

(中時 )