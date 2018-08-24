同為醫生天差地遠！ 網友譏：功德院長「何不食肉糜」

行政院長賴清德。（圖／本報資料照，鄧博仁攝）

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中時電子報
/綜合報導

台南地區因豪雨受創嚴重、多處淹水，民眾譏諷行政院長賴清德，在市長任內「治水失敗」，賴清德24日動怒反駁說，「24小時雨量超過600毫米，在台灣下在哪個城市不會淹水」，批踢踢網友說，「柯P和賴清德院長都是醫生，為什麼一個句句能講進老百姓的心，一個卻句句都在耗損我們的耐心，『何不食肉靡』在資訊發達的現在竟然還能親自看到，也算是文化傳承吧」。

賴清德今下午受訪時表示，「南台灣過去24小時的累積雨量均超過或幾乎達到600毫米，這雨量下在台灣哪個城市不會淹水？」，並表示，「請批評的人當上帝，選擇讓這樣的雨量下在哪些地方也不會淹水」。

網友說，「明明柯P和賴清德院長都是醫生，照理來說智商和學識都不會太差，為什麼一個句句能講進老百姓的心，一個卻句句都在耗損我們的耐心，資訊發達的現在竟然還能親自看到，也算是文化傳承吧」。

其他網友批評，「吸獨啊」、「內科醫師講幹話不怎樣，急診重症醫師講幹話病人就死給你看」、「最大差別：賴是對老百姓講幹話，柯是對政治人物講幹話」、「台南市長時常幫路人、勸童，北上後都沒這種故事了」、更有網友說，「我在台南念書，對他(賴)只有登革熱害我房間要噴藥的印象」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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