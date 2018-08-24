豪雨灌飽曾文水庫 今年首度預防性排洪

連續豪雨灌飽曾文水庫，蓄水量逼近100％，於24日上午11點進行今年首次預防性排洪。（李其樺翻攝）

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連續豪雨灌飽曾文水庫，蓄水量逼近100％，於24日上午11點進行今年首次預防性排洪。（李其樺翻攝）

連續兩日豪雨幾乎灌飽曾文水庫，水位逼近滿水位230公尺，曾文水庫從24日上午11時進行今年進行首度預防性洩洪，直到傍晚水庫仍持續洩洪，南水局表示，由於曾文水庫回復滿水位，也提前保障明年春季到汛期前的灌溉用水。

南區水資源局曾管中心自23日晚間8點進行每秒50立方公尺調節性發電放水，不過雷雨持續滯留於曾文水庫集水區，入流量持續以每秒2500立方公尺以上進入水庫，後來又數度調升溢洪道放水量。

24日上午曾文水庫水位持續上升高過228公尺以上，入流量將達每秒3000立方公尺，即將跨過滿水位230公尺，於是從上午11點開始將放水量漸進式調升至每秒2650立方公尺，以避免影響下游河川水情。

南水局副局長鄒漢貴指出，曾文水庫已超過332天沒有充裕降雨，以致今年6月水庫容量一度探底，後來因為6、7月豪雨挹注，加上這波熱帶低氣壓帶來可觀降雨量，單是24日傍晚累積降雨量就超過300毫米，皆大幅改善曾文水庫水情。

另外，為了預防曾文水庫泥沙濃度飆高，南水局昨天下午5點啟動防淤隧道泥沙，以回蓄水庫水位標高230公尺為操作準則，調蓄水庫水位。

鄒漢貴表示，去年同期曾文水庫水位未達滿水位227公尺，加上氣候影響，導致今年水情吃緊，不過有賴防淤隧道完工啟用，曾文水庫蓄水率提升，滿水位也從227公尺提高為230公尺，多了5萬5千噸的儲水量，除了基本民生用水，也足夠支應明年春季至汛期前的灌溉用水。

(中時 )

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