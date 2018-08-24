海軍伙房兵連續工作48天 回家睡醒突半身不遂訴請國賠

(示意圖/達志影像)

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國防部海軍司令部，一名在澎湖指揮部擔任伙房工作的許姓士兵，3年前連續在部隊廚房工作48日後，回家睡醒突然半身不遂，提出國家賠償訴訟，告海軍司令部求償928萬多元，台北地方法院今(24)日下午開庭，海軍司令部代表說，是許自己要求連續在營，且他入伍前就有顱內心血管瘤等疾病；但許的律師反駁，法官將調閱許的病歷資料送醫院鑑定，擇期再開庭。

許姓伙房兵委由家屬提國賠訴訟，主張許是在2014年6月底至同年8月17日，連續48日上班，事後返家休息，睡醒後突然大喊「我不能動了！」送醫發現半身不遂，因此請求海軍司令部給付928萬9882元。

法官今(24)日下午開庭調查，海軍司令部法務人員，不爭執許男連續48日執勤未休假，但強調，依內部調查結果，是許自已申請要延後休假，因該單位分成四個小組，原則上一周一組休假、每人每月連休7至8日，如果這梯次沒休假，就要延到下一組休，且許入伍前已有「血管瘤」情況，請求駁回國賠。

許的委任律師則說，當時因為一個中隊只有1名食勤兵，所以無法休假，絕對沒有主動請求延後休假一事，將聲請傳喚證人作證。法官調閱許男2011年1月至2014年2月相關病歷資料後，將送往台北榮總醫院鑑定，並請軍方提供工作日誌、假單及單位休假規則，以釐清本案爭點。

(中時 )

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