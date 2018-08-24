不敵強風豪雨 百年「鴉片牆」崩塌

2018年08月24日 18:52 中時 張朝欣

麥寮鄉舊市場保存1面清朝時期的鴉片館磚牆，獨特工法記錄早年的建築工藝，不料23日晚間至24日雲林沿海出現強風豪雨，百年「鴉片牆」不敵風雨應聲崩塌，地方文史工作者惋惜之餘，已報請縣文化處協助處理善後。

麥寮鄉於清朝年間，因新虎尾溪形成1處渡船頭，與大陸貿易往來頻繁，當時店家林立、興盛一時，事隔300餘年物換星移，但中正路83巷舊市場內的1面鴉片館磚牆，用斑駁的樣貌記錄著當時的繁華歲月。

地方文史工作者吳明宜原本已計畫將百年「鴉片牆」報請古蹟加以保存，沒想到23日晚間麥寮鄉開始下起豪雨伴隨強烈風勢，年久失修的「鴉片牆」承受不住強風豪雨的摧殘，24日被發現崩塌一地，磚片還壓壞2台機車，所幸沒有人受傷。

吳明宜表示，磚牆是清朝時期麥寮林姓大家族磚屋的1部分，日據時代磚屋改為鴉片館，當時日本政府禁止日人吸鴉片，卻不禁台灣人吸鴉片，後來鴉片屋因土地重劃遭拆除，僅存留這面磚牆。

「鴉片牆」用長約30公分、寬約20公分、厚3公分的磚片砌成，每3片平磚配合1片立磚，磚牆的中空部分則用泥土、碎磚、蚵殼填充，可看出當時的閩式建築工法，與現代實心磚牆截然不同。

吳明宜說，「鴉片牆」訴說麥寮的發展史，有必要將以整修保存，如今遭風雨破壞，非常可惜，縣文化處得知消息，已排定25日派員前來會勘，設法加以保存。

(中時 )