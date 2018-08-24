「烈嶼鄉芋頭季」來了 「微旅行」搶先起跑

「「芋頭」是烈嶼鄉的特色農產，鄉長洪成發歡迎登島品嘗美食和來趟悠閒微旅行。（李金生攝）

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挖芋頭樂趣體驗是「烈嶼鄉芋頭季」的主場活動之一，相當受到民眾歡迎。（李金生攝）

小金門年度大事「芋頭季」將於9月29日開幕，9月15日「樂遊烈嶼微旅行」搶先起跑，為系列活動率先打頭陣。烈嶼鄉長洪成發歡迎大家在慢半拍的遊程中，體驗悠閒的小島風光

今年的「樂遊烈嶼微旅行」規畫入境遊客（非縣籍、2歲以上）於烈嶼本地入住合法民宿達1天以上者，憑「機票或小三通船票」＋「身分證、護照、入境許可證或戶口名簿（擇一）」，即可獲得鄉公所發行之面額200元旅遊住宿券，直接抵用住宿費用。

9月29日（星期六）於烈嶼鄉雙口濱海公園登場的芋頭季，有芋頭王大賽、挖芋體驗、特色產品農夫市集園遊會、街頭藝人表演、芋頭饗宴、兒童節目表演等一系列活動。芋頭季期間也在島上特色景點勇士堡、麒麟山、沙溪堡辦理「明信片投筒活動」。

當天下午2點30分至3點30分，邀請知名兒童節目momo親子台海苔哥哥及櫻花姊姊跨海與大、小朋友同樂；晚上6時登場的晚會，邀請知名藝人及樂團，為大家帶來精彩表演。現場有獎項豐富的摸彩活動外，遊客也能眺望璀璨的廈門夜景。

「芋頭」是烈嶼鄉特色農產，香、鬆、綿和入口即化的口感，贏得「烈嶼芋唔免哺」的美譽。烈嶼鄉公所結合縣府「一鄉鎮一特色」觀光政策，擴大舉辦系列行銷活動，廣受各方好評和期待。去年前總統馬英九親自體驗挖芋樂趣，對美味烈嶼芋頭讚不絕口。

「2018烈嶼鄉芋頭季」相關資訊可洽烈嶼鄉公所082-364510。

(中時 )

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