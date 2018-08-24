印尼留台校友：台灣民主價值是他國無法取代

2018年08月24日 19:22 旺報 李侑珊

為加強推動政府「新南向計畫」，科技部政務次長許有進率團訪問印尼，22日晚間抵達雅加達，當地20餘位留台校友熱情相迎，並進行座談；印尼留台校友會聯合總會副會長林正君在會中指出，台灣有獨特的價值，即台灣人的真誠與民主價值是其他國家無法取代，有助於台印合作。

許有進本次率團前往雅加達訪問，座談會由印尼留台校友會聯合總會江澤民會長主辦。

許有進在致詞中提到，目前在台灣的印尼人有約25萬人，雙方的關係相當密切，過去台印的科研合作主要領域包括生質能、農業及天然災害防救等。去年他訪問印尼時，達成雙方合作互設科技創新加速器的做法，這次訪問則聚焦於AI及資安兩項重要新興議題，希望未來能強化雙方的合作。

江澤民也表示，印尼人口約2.5億人，依非正式統計華人大約有1,500萬人，未來雙方應該能有更多的合作與交流。聯合總會沈清平秘書長則指出依統計目前每年有超過6,500名印尼學生在臺灣求學，包括就讀大學、技術課程班及華語研習班等，校友人數逐年成長，未來將是推動雙方合作的重要力量。

林正君則說，他代表校友，感謝台灣所提供的教育機會，大家在學成返回印尼工作，都能有相當好的成就，未來如果有機會，大家都很願意以自身的人脈與能力來回饋臺灣。他也建議，台灣的大學能夠加強提供學生與產業連結的機會與訓練，協助學生明確未來方向。

林正君也提到，台灣有其獨特的價值是其他國家無法取代的，如台灣人的真誠與民主價值，這些價值將有助於台印建立信任的友誼，使雙方未來的合作有無限的機會。

林正君也指出，台灣在科技發展的成果令人驚艷，建議台灣應該多宣傳自身擁有的軟實力，如讓海外知道科技部成立的四個AI研究中心的研究實力，也應該藉由這次官方訪問讓印尼政府了解台灣在AI的發展，雙方未來的合作應著重於實質，而非型式上簽署MOU，對於未來雙方的合作，校友會將會提供最大的協助。

(旺報 )