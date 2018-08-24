豪雨成災 雲林菜農搶收求翻身

西螺菜農冒雨採收，但產地交易價格漲幅還不明顯。（縣議員李明哲提供）

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蔬菜價格低迷8個月，此波豪雨致災，菜價有機會翻身，農民搶收還沒爛的菜。（縣議員李明哲提供）

熱帶性低氣壓帶來暴雨，雲林縣二崙鄉、西螺鎮一帶蔬菜產區農民忙搶收，西螺果菜市場24日因全縣停班停課未開市，確切漲幅未知，25日中元節、26日星期日又接連休假，預計27日開市蔬菜價格可能是跳漲局面。

這一周來雲林午後下大雨，23日熱帶性低氣壓來襲更豪雨成災，是近8個月來最強雨勢，24日不少菜農趁著雨勢稍減，趕忙冒雨搶收小白菜、蚵白菜、油菜等。

菜農表示，今年氣候穩定菜價低迷，已經耕鋤很多次，最近時晴時雨葉菜根部又受傷，23日突然有熱帶性低氣壓來襲，雖然產量只剩五成但趕忙加減收，只是每公斤也才從10元漲到12元。

一名菜販表示，23日的大雨行情是小白菜每公斤24元（較前一日漲5元）、油菜18元（漲5元）、蚵白菜12元（漲2元）、青江菜20元（漲5元）、芥藍菜20元（漲3元）、大A菜27元（漲2元）、空心菜38元（漲5元）。

西螺果菜市場表示，24日因全縣停班、停課，西螺果菜市場並未上班，但適逢25日是農曆中元節菜商有採購需要，市場沒關門，菜農、菜商仍可交易，但交易量、平均價格不得而知。

西螺果菜市場指出，本次豪雨對菜區一定有損傷，估計雨停之後災損會放大，菜價就會明顯反映出來。

(中時 )

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