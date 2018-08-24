圖輯》南部到底多悲情...災難級降雨南台灣沉入海底

圖輯》南部到底多悲情...災難級降雨南台灣沉入海底(翻攝自爆廢公社)

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中時電子報

熱低壓來台不過兩天，南台灣儼然成水鄉澤國、第二個威尼斯，淹水淹到麻木，根據氣象局資料顯示，2日累積雨量最高是在臺南曾文927.0mm，堪比災難級的降雨量。嘉義縣縣長張花冠受訪時表示，「這些水再怎麼抽也抽不出去，因為海水已經高過陸地，根本排不出，加上沒有電抽水馬達也無用武之地」，眼睜睜看著南台灣沉入海底。

特別是嘉義、台南、雲林等南部地區，原本的稻田放眼望去是汪洋一片，汽機車涉水而過、瓦斯都游泳了，民眾也放棄掙扎，連家裡也放著讓水淹，網友們罵聲一片「還要繼續自以為能克服強降雨嗎」、「不止嘉義 南台很多地方都變威尼斯了」、「老天爺打臉、花大錢治水都是假的，老百姓家園淹大水是真的、A錢是真的....」、「原來水都治到上面來了」、「一會氣爆一會淹大水，當官德不配位，百姓受苦」。

(中時電子報)

圖為濁水溪，水位接近橋面。(翻攝自 我是新營人 FB)
網友：新港威尼斯。(翻攝自爆料公社)
游泳的瓦斯罐。(新港/翻攝自爆料公社)
泡水車。(新港/翻攝自爆料公社)
田地變汪洋。(新港/翻攝自爆料公社)
田地變汪洋。(新港/翻攝自爆料公社)
高鐵上，新營至鹿草沿線。(翻攝自爆料公社)
嘉義民雄淹水 協志台1線路段淹水(翻攝自爆料公社)
鹽水九天風火院(翻攝自爆廢公社)
網：再大的風雨還是要吃飯⋯⋯(翻攝自爆廢公社)
游泳的豬(翻攝自 爆料公社)
雲林縣元長鄉(翻攝自爆廢公社)

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