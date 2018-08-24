追憶黃信介 施明德笑說與他做了人生第一件事竟是...

2018年08月24日 19:25 中時 曾薏蘋 、 張鎧乙

蔡英文總統與許信良、施明德、姚嘉文、張俊宏、林義雄等美麗島5人小組成員今天下午於圓山飯店，共同舉辦「向黃信介先生致敬－紀念黃信介90誕辰」音樂；前民進黨主席施明德致詞時哽咽感謝蔡總統；此外，他也透露，他跟黃信介一起時，做的第一件事就是，「吃了人生第一塊牛排」。

今天音樂會，5人小組要求，不能有任何競選旗幟進場，包括民進黨旗幟，因此今天會場，毫無選舉氣息。

施致詞後，蔡也特別頒發褒揚匾額「讜言弘聲」給黃信介，由黃信介胞弟黃天福等家屬代表接受，黃天福答謝時，幾度哽咽，他提到兄長生前不作生日，但也會感到高興與安慰，而從事政治，是艱苦、寂寞與孤單，需要很多人幫忙，假如沒這麼多人幫忙，這條路也很難走。

施明德致詞時說，「對妳個⼈人只是⼀一⽣生中的⼀一⼩小步，卻是台灣國族的⼀一⼤大步。感謝妳，蔡英⽂文總統!」

施也回憶，第一次見到信介仙，是1977年底，中壢事件發生前沒多久，他被國民黨關15年後，受雲林蘇東啟邀請，去替蘇洪月嬌助選，當總幹事，他出獄後，對人事非常陌生，第一次看到黃信介及康寧祥，竟還不知道，他們是誰。

施也說，之後黃信介請他吃飯，讓他吃了生平第一塊牛排，然後請太太出來，拿出內有幾十萬現金的存摺及印章，說他自己是終身職不用選舉的人，施則是被褫奪公權終身的人，兩人都不用選舉，盼一起來組全國助選團。

施明德致詞時指出，這是第⼀一次由國家元⾸首出⾯面舉辦⾳音樂會向反抗獨裁政權的政

治良⼼心犯前⺠民進黨主席黃信介先⽣生致敬。

(中時 )