談判後陸外交部嗆美： 想談出好結果就安靜

2018年08月24日 19:19 中時 林勁傑

最新一輪陸美貿易談判平淡收場，《華爾街日報》披露雙方陷入僵局內幕，陸方貿易談判首席代表劉鶴堅拒美方的停止補貼高科技要求。劉鶴與外國商界領袖會面時表示，陸方已將美方的訴求分成三大類，其中大部份可分階段滿足，但唯獨佔2至4成的部分－尤為美國要求北京停止補貼高科技企業，被大陸視為底線，不會擺上談判桌，這也讓美方不滿。陸外交部昨還嗆美，想談出好結果就安靜，用不著大聲說話替自己壯膽。

消息人士指出，大陸國務院副總理劉鶴近期會見各國商界領袖時，闡述了自己如何看待美國對大陸的要求。陸方已將美方的要求分為三部分，首先，這些要求中大約30%至40%涉及大陸增加購買美國商品，大陸官員認為這可以立即滿足。

再者，另外30%到40%涉及市場開放，例如提高外國金融機構對中國合資公司的持股比例上限，並授予他們更廣泛的運營權限。陸方認為，這些談判或需要幾年時間。

最後，即其餘20%至40%涉及美國要求大陸調整產業政策，包括停止對大陸高科技企業的不公平補貼、不干涉美國數據公司的運營或者停止施壓美國公司轉移技術。但據知情人士指出，出於國家安全或政治原因，北京不會同意將其中多個方面擺上談判桌；大陸已經表明，沒有迫使美企向其陸方同業共享技術。美國官員稱，這種表述凸顯出，大陸並不理解美方的優先考量，尤其是在知識產權保護問題上。

美國總川普日前接受路透社專訪時也說，他預計本周的貿易協商不會取得多大進展。而白宮貿易要角最近談到陸美貿易談判時常強調，美國的經濟狀況很好，大陸的情況不佳。對此，陸外交部發言人陸慷昨回應，陸方不喜歡在談判前發出各種各樣的聲音。此輪經貿磋商也是，「如果想談出好的結果，就應該安安靜靜地去磋商，用不著時不時地大聲喊兩嗓子，替自己壯膽。」對於大陸經濟情況，如果是想說給中國人民聽，「事實已經證明，這是徒勞的，沒有任何意義。」

《金融時報》也引述熟悉此輪談判的人士稱，中方在22日至23日向美方提出了一些對美開放市場、增加購買美國能源和農業產品的舉措，並向美方保證不會壓低人民幣匯率。但是，在美方看來，這和川普政府5月份談判向北京提出的一系列清單要求相差甚遠。陸方認為，美方的願望清單很多不切實際，無異於敲詐勒索。

(中時 )