最近一直被借錢！ 林依晨超貼心私密筆記本記好友生日

林依晨最近沈浸在大自然忙考潛水執照，與新品主題正好契合。（盧禕祺攝）

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林依晨最近沈浸在大自然忙考潛水執照，與新品主題正好契合。（盧禕祺攝）

林依晨24日出席Tiffany & Co.全新珠寶系列「Tiffany Paper Flowers」活動。日前六月過去上節目的影片被挖出，林依晨在影片中二話不說答應借六月10萬元引發熱議，林依晨被問到此事笑說，這成為她近期被朋友笑虧的話題，每個人都假裝跟她借錢，「現在都要仔細思考自己還有沒有錢借人！」

她跟六月好交情眾所皆知，人生中第一件Tiffany正是六月送的，「當時我才20初歲，她送我經典的豆子項鍊當禮物，現在都還擦好收好。」後來六月40歲生日她也回送Tiffany珠寶。她透露自己有本筆記本，裡面記了許多好朋友的生日，只要是記在裡面的生日她幾乎都存在腦中、倒背如流。

上周七夕，老公沒送她禮物，因為她叫老公「包大紅包」給生日的爸爸就好。她忙著考潛水執照，練習時會帶著爸爸一起去海邊，「雖然爸爸沒有下水！」她先前曾說過拍完古裝劇《小女花不棄》後將暫時息影回歸家庭，最近也都在陪剛滿周歲的小姪女，不會想自己生個寶寶嗎？已經順其自然多年的她還是那一句「順順地來就好」，認為：「別人都比我積極，我就歡喜悅納所有祝福，還是放鬆過生活，但知易行難啊！」

她這次配戴的「Tiffany Paper Flowers」系列，設計靈感受到花卉啟發，展現柔美氣質與工業風情的平衡，不經意流露出大自然的逍遙自得。林依晨手上的「花瓣與螢火蟲鉑金鑲嵌黃鑽戒指」、「花瓣設計鉑金鑲鑽套鍊」與「花瓣設計鉑金鑲鑽垂墜耳環」，都與她熱愛潛水、大自然的個性不謀而合，她說：「我對大自然、動植物的珠寶特別沒有抵抗力！」

(中時 )

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