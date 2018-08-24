岡山潭底仍淹水 許立明：對市民抱歉 請相信市府團隊

2018年08月24日 19:30 中時 林宏聰

高雄雨勢24日已逐漸趨緩，但岡山潭底一帶仍持續淹水，高市代理市長許立明與幾位副市長、祕書長兵分多路勘災，並在臉書貼文感性表示，「產生這麼嚴重的積淹水情形我們也十分抱歉，但也請相信我們，我們會盡最大的努力，早日解決此處積淹水問題」。

許立明24日下午與3位副市長、祕書長分別視察旗山鯤洲抽水站、美濃東和橋、岡山典寶溪A、B滯洪池、前峰子滯洪池，及永安、彌陀區的養殖魚塭、抽水站，鼓山台泥滯洪池、哈瑪星抽水站等，與昨天崩塌的工地鷹架。

許立明表示，永安區北溝排水淹水問題在於地勢低窪、加上排水系統過長，泄水過程容易溢流，市府已爭取經費進行「永安排水下游及北溝中游護岸新建工程」，並儘速完成永安聚落截流箱涵工程，改善排水通洪斷面，也會加強抽水站功能。

至於淹水仍嚴重的岡山潭底，主因是土庫排水道水位太高，市府已向經濟部水利署爭取五甲尾滯洪池工程，現正辦理土地徵收作業，完成後五甲尾滯洪池滯洪量可達60萬噸，對調節土庫排水將有幫助。

他說，在市府團隊十幾年努力下，大岡山整體淹水面積比過去減低很多，但潭底是岡山區地勢最低區域，這次淹水如此嚴重，市府團隊感到抱歉，但請市民相信市府會盡最大努力解決淹水問題。

許立明也在晚間6點的災害應變中心工作會報上，要求相關單位儘量調集已退水區域的移動式抽水機具，支援北溝和土庫2條排水，加速退水。

(中時 )