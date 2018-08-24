澳洲拒絕華為只有一個原因：中國5G太強大！

由大陸華為公司開發的5G無人駕駛飛行汽車在今年2月的西班牙巴賽隆納行動裝置大展中展出。（圖／美聯社）

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中時電子報
華為公司最近成為美國及一些西方國家重點打擊的對象，表面上的理由是國家安全，但實際上暗藏國際商業競爭的因素。（圖／美聯社）

澳大利亞日前以國家安全為由，將中國大陸華為與中興通訊兩家公司從澳洲的5G網路建設中剔除出去，引發中國抗議。但專家認為，國家安全只是藉口，真正的原因是美國與中國在5G市場上的商業競爭，澳大利亞只是在這場競爭中選邊站而已。

澳大利亞的說法是，華為公司和中興通訊具有官方資本背景，與中國當局關係密切，因此這兩家公司參與戰略性基礎設施的建設會危害澳大利亞的國家安全。華為公司和中興通訊對此予以鄭重否認。

衛星通訊社引述專家們的分析指出，澳大利亞此與只複製了美國的行動而已，今年也同樣以國家安全為由，對華為公司關閉了美國大部分的電子通訊設施市場。

5G競賽爭霸 華為技冠全球
澳洲5G建設 封殺華為中興

分析說，澳大利亞的決定可被視為是限制中國高科技滲透的重要步驟。而就在兩個月前，澳大利亞總理騰博（Malcolm Turnbull）原打算出資1.36億美元鋪設長達4000公里的海底網路光纜通往所羅門群島和巴布亞新幾內亞，以阻擋該項目落入中國人之手。己打算與中國簽訂合約的所羅門群島最後也在澳大利亞的勸說下，放棄與中方簽約。

文章指出，原先媒體報導了中國計劃在萬那杜共和國(Republic of Vanuatu)建立海軍基地的傳言，萬那杜雖然否認，但仍然引起澳大利亞的注意。澳洲總理騰博也與萬那杜討論建立雙邊安全條約，以鞏固澳洲在該區域的地位，避免中國的力量進入南太平洋。

5G網路建設遭到阻攔後，華為澳大利亞分公司在推特上發文表示，「這對消費者來說是個極讓人不開心的結果。華為公司是5G領域的世界領先公司。在過去15年內，我們在無線技術領域為澳大利亞提供了安全可靠的解決方案。」

文章分析說，從5G技術的成熟度來看，中國確實已超越了美國等多個主要競爭對手。目前世界上首個商用客戶終端(CPE)是華為公司研發的，系列5G基站是中興公司研發的。而且在過去3年內，中國建設了35萬個新基站，基站總量已達到200萬個。與此形成強烈對比的是，美國在這段時間內只建設了3萬個新基站。

一名長期觀察中國商業的專家說，這裡談的多半不是安全問題，而是競爭問題。他表示，美國害怕落後於中國，澳大利亞只是唯美國馬首是瞻罷了。

(中時電子報)

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文章來源：澳大利亞為何拒絕中國的5G技術？

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