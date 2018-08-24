亞太影展頒獎名單搞烏龍 謝金燕、金亞中不來了郭雪芙代打

2018年08月24日 19:33 中時 潘鈺楨

新版頒獎人名單。（亞太影展提供）

第58屆亞太影展前晚公布頒獎人名單，讓多位名單上的嘉賓一驚，明明早已婉拒出席卻還名列其中，像是謝金燕、李康生、韓星金亞中等。影展籌備會緊急處理後24日下午發出聲明與新版名單，分別以張本渝、顏正國與郭雪芙代打。

聲明中解釋烏龍狀況發生是因「部分藝人因檔期時間和各方因素無法配合，藝人統籌單位卻以為均已確認，而發出頒獎人名單」。副主席葛樹人說，藝人統籌單位確實有跟經紀公司或電影公司聯繫，可能因此二單位考量不同，導致溝通與認知落差。他說：「如果沒聯繫到藝人是絕對不敢對外發佈。我們要幫台灣辦一場亞洲盛會，所以邀請具高度的藝人共襄盛舉，團隊所有人都是為台灣電影圈做事情。」

代替金亞中頒發「最佳視覺特效獎」的郭雪芙，確認會出席擔任頒獎人，經紀人說主辦方很早就提出邀約，而且原本是邀郭雪芙主持兼頒獎，「但雪芙考量到活動太大型且正式，擔心無法勝任而辭退主持工作。已做最後確認將出席並頒獎，感謝主辦單位。」倒是影展大使張鈞甯，經紀人回應有預留時間，但也尊重現在拍攝的劇組，「會同步與劇組協調中」，出席與否尚未百分之百肯定。第58屆亞太影展頒獎典禮將於9月1日在台北美福飯店舉行。

(中時 )